「這是要用來幹嘛，拉單槓嗎」，一名屋主抱怨，日前請師傅來家裡安裝冷氣，但自己無法監工，不料返家見一幕，差點氣到吐血。他把照片分享出去，引起網友關注，內行人說「一分錢一分貨」，建議原PO先搞清楚狀況。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」抱怨，臥室安裝新的分離式冷氣，找來師傅處理，房間裡的是裝好了，但走出來一看，竟然有一條水管橫跨空中，他差點吐血，質疑師傅便宜行事，沒把管線沿牆面收好。

超過5000網友笑歪，虧原PO大概得罪師傅，「說吊起來有點嚴重，是讓你拉單槓啦」、「不是不能藏線，你先說你付多少錢」、「誰叫你不在場監工，這可以現場溝通吧」、「你也可以用來曬衣服啦」。

內行人認為，一分錢一分貨，原PO沒交代他花了多少錢安裝，不然一般師傅不會做這種處理，施工費用恐怕才是關鍵，「為了省排水器的錢，直接接管出去，價格考量，沒有錯啊」。