洪一中執掌富邦悍將兵符後的第1次選秀，前2輪選進張進德、郭俊麟，不過2人僅在他麾下效力1年半，被問到「洪總」變成「洪顧問」，郭俊麟覺得可惜，張進德則對他有滿滿感謝。

富邦在2020年從Lamigo桃猿挖來執教勝場最多勝的洪一中，盼能改善球隊戰績，但2年過去成績並未起色，今年球季結束後他請辭教頭，後來確定轉任顧問，新任總教練由丘昌榮擔任。

在洪一中來到富邦首年的季中選秀會，在首輪選進前旅美捕手張進德，次輪則選進當時已決定動刀的郭俊麟。張進德說：「很感謝他（洪一中），從他選我進來到富邦，給了我很多機會，非常感謝他。」

郭俊麟在去年5月動了右手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），被富邦選進後原本預計今年下半季就可復出，但在復健過程中碰上撞牆期，復健進度延後，直到11月9日才迎來中職一軍初登板，最終僅在洪總麾下出賽2場，季後就碰上換帥。

郭俊麟說：「當初是他把我選進來的，本來期待今年下半季可以為他效力、貢獻，但後來遇到一些撞牆期，耽誤一些時間，可惜只為他效力2場比賽，本想說明年就能正常出賽，結果遇到這個問題。」

而郭俊麟與富邦新任領隊林華韋過去就十分有淵源，「我高中畢業時，就是他找我去台體讀書，滿感謝他讓我還有升學機會。」他透露，或許是林華韋對自己有較高的期望，所以林華韋對他是比較嚴厲的態度，「聽到他來接領隊覺得滿特別的，過去台體也是富邦（富邦公牛），現在我進來（富邦悍將）沒多久他也來，很像他來這裡當校長的概念。」

郭俊麟也分享自己的近況，他表示，目前已經有復健師討論課表，預計下周展開訓練，「明年球季開打沒有問題。」