澎湃新聞11日報導，廣東省廣州市雨量創10年最低，廣州市水務局近日透露，受天文大潮和上游持續性乾旱影響，東江流域鹹潮上溯現象明顯加劇，已對廣州市東部部分地區供水出現短時降壓和停水情況。廣州市委、市政府目前已成立市供水突發事件應急指揮部，要求水務、衛健、應急等部門對旱情鹹情做最充分的考慮、最充足的準備。

華南農業大學教授王紅旗表示，今冬廣州市包括東江、西江、北江在內的多處水源發生程度不一的旱情，周邊地市受此次旱情影響，供水形勢嚴峻。

據氣象和水文部門統計，廣州地區今年1月1日至12月5日平均降水量1370.8 毫米，較近10年同期（1862.0 毫米）偏少26.4％。東江承擔廣州市將近1／3的供水任務。去年秋季至今，東江流域遭遇了1963年以來最為嚴重的秋冬春夏連旱，來水持續偏少，導致鹹潮上溯。經氣象、水文部門研判，廣州市第四季度末大中型水庫蓄水量將較目前降低2成左右，外江來水偏少1~3成，其中東江流域來水總體偏枯5~6成。

目前，廣州市已成立市供水突發事件應急指揮部。據水務部門消息，當前已採取加快應急供水工程建設、儲備抗旱供水應急物資、加強供水單位優化調度、制定壓減取水單位名錄、分級分類管控用水等一系列應急保障措施，最大限度將旱情影響降到最低。

同時，水務部門發出提醒，為確保出廠水安全達標，受鹹潮影響期間，新塘、西洲等水廠將短時減少原水取水量，部分高地勢區域居民的用水體驗將有所下降。

由於原水受鹹潮影響，短期內，廣州市部分地區的自來水在部分時段會出現略帶鹹味的現象，但口感偏鹹的自來水不會對人體健康造成影響。廣州市對各類水源水質進行應急監測，氯化物指標按照每小時1~2次的頻次進行監測，水質監測分析結果一日一報。

12月10日，廣州節水辦發出倡議，呼籲全社會樹立節約用水光榮、浪費用水可恥的觀念、市民踐行節水行動、企業提高用水效率。