中研院前研究助理確診，已於本月3日離職，事發至今許多疑點尚未釐清。教育部今公布國內大專院校新增個案，據了解，就是案號16816；她曾在淡江大學上日文課程，同班的12位同學與1位老師都列隔離，目前採檢結果都是陰性。

這名女研究助理傳遭中研院主管霸凌，發病後沒多久就離職，時間點啟人疑竇。中研院長廖俊智10日率一級主管召開記者會，結果一問三不知被罵到臭頭。

而今也傳出個案曾在某大學上語文課，而教育部稍早也證實，個案因曾赴國內某大學學習語文，所以列入大專院校本土新增，校方已進行清消、停課等相關措施，之所以不公布校名，是因屬指揮中心權責，由指揮中心決定。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上透露，中研院確診女研究人員（案16816）是去上日文課，同班上課的有12位同學與1名老師，總共13人，因為接觸時間較長，目前都已經安排隔離，現在都在集中檢疫所，目前採檢結果都是陰性。

至於個案是在哪所大學進修？陳時中證實說，案16816是在淡江大學永康校區學習。