店家以清純露胸的女子照片招攬客人。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將色情養生館的女服務生和負責人帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區一家養生館今年6月間因從事色情性交易，警方循線查獲，市府聯合稽查小組實施斷水斷電後，養生館悄悄更換負責人又重操舊業，轄區警方獲報探訪蒐證，9日喬裝嫖客進入，2名女服務生坦承12月初曾和男客以1700元從事半套或全套性交易，警方當場將2女和及負責人帶回查辦。

警方指出，位於新興區林森二路一家養生館在今年6月疫情三級警戒期間，暗中從事媒介色情性交易行為，遭轄區警方查獲，因當時違反防疫規定，市府聯合稽查小組實施斷水斷電。

未料，色情養生館又死灰復燃，更換負責人後，仍暗中媒介色情，以長短髮的爆乳妹照攬客，新興分局五福二路派出所獲報，探訪屬實，喬裝嫖客進入店內，和女服務生達成半套性交易約定後，隨即出示證件表明身分，48歲的余姓女服務生和44歲的王姓女服務生當場嚇傻。

2女坦承12月初到職後，和客人從事半套或全套性交易，收費1700元，每次抽成700元，警方在店內查扣監視器鏡頭2個、主機、螢幕、保險套等證物，訊後將2名女服務生依違反社會秩序維護法移送裁罰；負責人黃男訊後則依妨害風化罪移送法辦。