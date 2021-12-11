女星熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯上圍被封為「美胸女神」，揮別私密片外流風波後，開始積極經營YouTube頻道，近來上節目談及過往情史時，透露有任男友會要掀裙檢查是否有穿安全褲，但她認為這是男友愛的表現，反遭王思佳一句話突破盲點：「是在凌辱妳。」

熊熊上節目透露談過6段戀愛，其中一任是很沒安全感的男生，像是穿裙子出門前會被詢問是否有穿安全褲，還會被要求掀起來檢查，甚至會伸出小拇指檢查是否穿太低胸，此外，由於該任男友喜歡兩人世界，導致她長達半年時間都無法跟朋友聚會，雖然此行為多數人無法接受，但熊熊依舊強調「男友管我就是愛我的表現」。

熊熊認為男友行徑雖誇張，卻是愛她的表現，讓現場來賓直呼傻眼。（圖／媽媽好神之俗女家務事 Youtube）

對於熊熊認為男友此舉動就是在乎自己的表現，王思佳則無法認同，她認為男生這種行為久了，反而會讓女生失去自我，甚至成為任憑男方掌控的傀儡，只要對方講出難聽的話，立刻會覺得自己一文不值，接著強調：「一個真正愛你的人，在尊重你之餘，也會希望你變的更好」。

熊熊日前透露正在開啟凍卵之路，更在IG曬超音波照，開心宣布：「我的卵泡寶寶終於長大了 ，難怪我就覺得肚子變圓了」，還雀躍表示：「第一次變胖這麼開心」，甚至已經期待動手術可以取出更多卵，但也不禁感嘆：「無論是凍卵、人工受孕或是自然懷孕，女生真的都太辛苦了」。