紐約洋基釋出外野手弗雷塞(Clint Frazier)，他成功在封館前找到新東家芝加哥小熊，還表示很高興能夠離開洋基。他推文寫道：「這套制服（小熊隊的）超棒的！我好興奮加入小熊，其中一個原因是這裡的球迷對球員的熱情，我還把刮鬍刀留在家裡了。」

退役投手沙巴西亞(CC Sabathia)在播客節目R2C2說：「別讓我再看到弗雷塞的報導了，否則我就要在某人臉上打一拳。這狗屁實在很荒謬，那小鬼只在大聯盟打了15場，別再報導那些狗屁東西了。」

有洋基球迷在網路上說：「很高興這傢伙不再是洋基球員了。」弗雷塞回應說：「我也是。」弗雷塞還消遣洋基的「禁鬍令」，並自嘲當初穿不到7號球衣，現在要繼續穿77號球衣。7號球衣是名人堂球星米奇曼托(Mickey Mantle)被洋基高掛起來的退休背號。

弗雷塞其實沒有沙胖說的那麼不堪，他光是本季就出賽66場，5年在洋基累積228場。去年弗雷塞還有0.267打擊率、長打率0.511的強悍表現，但他一直被卡在洋基的外野手群中難以出頭，公開抱怨過沒有得到重用。今年弗雷塞打擊率慘跌至0.186，長打率縮水到0.317，洋基季外將他指定轉讓。

前洋基投手尼爾森(Jeff Nelson)也看不慣弗雷塞的態度，「你想說什麼都可以，但你只是光說不練。我欣賞你的自信，但你得在場上拿出本事。」尼爾森寫道：「你獲得過機會但沒有成功，你也該心存感激了，以後別再寫這些蠢留言。」