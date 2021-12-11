邱澤與許瑋甯合拍電影《當男人戀愛時》今年初上映，年底兩人就假戲真做，且還跳過認戀步驟直接宣布閃婚，引來網友抽絲剝繭討論兩人先前一起跑宣傳時是否已經開始交往，更有網友發現，兩人先前一起上理科太太的節目，討論到戀愛中「多巴胺分泌期限只有兩年」，檯面上單身的邱澤相當緊張，驚訝主動問了許多該如何延續熱情的方式，引來網友笑說：「這些問題現在看起來根本就是為了在結婚前讓彼此更瞭解對方」、「難怪邱澤在兩年期限結束前決定結婚了」。

邱澤和許瑋甯今年3月上理科太太節目宣傳作品，大聊戀愛觀，邱澤坦言自己其實不是很能接受片中阿成求愛的方式，常用「我是為你好」來情緒勒索對方，許瑋甯則坦言若感覺身邊的朋友在追求自己，但不是她有感覺的人，會立刻拉開距離，免得連朋友關係都失去，也說如果喜歡對方就會像跳舞一樣等對方靠近，有點像是他退一步、我進一步，身旁邱澤的表情則耐人尋味。

邱澤和許瑋甯過去上理科太太節目影片被挖出。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai Youtube）

邱澤此時突然問理科太太是如何跟老公認識？理科太太回應是在普通的交友APP認識，接著就常約出來約會，8個月後因為懷孕而閃婚，她也說到覺得結婚是要靠衝動，最後邱澤主動問起：「聽說那個多巴胺分泌是有期限的？」，理科太太則回應對，所以外界才會說戀愛保存期限可能小於兩年，因為過了兩年彼此間容易激情消退，之後可能只能靠培養感情，或是明白昇華成家人的情感。

聽到此處，邱澤突然好奇是否能用外力維持多巴胺？或是兩人一起去旅遊？理科太太回答可以，如果一起有新經驗就有可能，但交往兩年後如果大家工作都忙，要很有心的人才會做各種事情增加激情，邱澤又追問有沒有吃什麼可以補多巴胺？讓理科太太狂笑，直言就算是有也是非法的，邱澤此時突然冒出一語說：「不知道有沒有多巴胺補充劑？」引來理科太太笑虧：「你的人生很缺是不是？」

理科太太喊冤表示當時不知情邱澤、許瑋甯在交往。（圖／翻攝自liketaitai IG）

如今邱澤、許瑋甯傳出緋聞不到兩年就決定結婚，引來網友笑說秒懂兩人結婚決定，理科太太昨(10日)也在IG限時動態發文，說大家昨天回看這支影片傳了許多截圖給她，但她當下真的不知道他們在交往，只覺得邱澤當時說笑話，許瑋甯都很捧場，但她聽了笑話只有回「嗯」一聲，如今回想才驚覺自己根本有如電燈泡。