【LIVE直播】公投最後黃金周末！「反萊豬」正反交鋒最終場｜2021.12.11

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（11）舉辦第5場次全國性公民投票案意見發表會，其中第二場為下午1點登場的「反萊豬」，由小兒科醫師林應然擔任反方代表。林表示，乙型受體素（瘦肉精）即氣管擴張器的一種，主張其有毒者讓他深感慚愧，因為他看診時每天都會開氣管擴張器，「難道我每天都在用毒藥殺人嗎？」

林應然表示，最近萊克多巴胺被說得像是有毒一樣，但如果萊豬是食安問題，那萊牛也是食安問題；他必須要說，萊豬絕對不是食安問題。40年他常用氣管擴張器這款藥，關於這款藥物他寫了幾十篇論文，大家聽到乙型受體素或許覺得很恐怖，但一聽到氣管擴張器就又不覺得恐怖了，其實乙型受體素就是一種氣管擴張器。

林應然強調，乙型受體素這種東西是他專業的領域，故乙型受體素被講得像毒藥，他覺得非常慚愧，「難道我每天都在用毒藥殺人嗎？」國民黨很多人都說「毒豬肉」，那他們怎麼不說「毒牛肉」呢？國民黨當年進口萊豬時都說這很安全、跟喝可樂一樣安全、要吃到多少才會有事，但如今卻又不斷散播「毒豬肉」、「吃了會發瘋」等資訊，讓他無法接受，因為就科學角度而言，同一種東西可以有毒也可以無毒，關鍵在於「劑量」。

林應然認為，萊豬事件根本不是食安問題，而是政治問題。這點從正方代表國民黨台北市議員王鴻薇的發言可見，正方談的根本不是食安，而是政治報復，所以正方論述才不斷強調「以前民進黨如何」。

林應然更表示，他所開的藥物噴一下可能等於好幾公斤的萊豬，難道就很危險嗎？這就跟連喝1、200杯咖啡可能會死，但享受1、2杯咖啡沒事一樣。若台灣不讓萊豬進口，絕對會影響台灣經貿發展，不吃的人就認明產地，所有美國進口的豬肉都不要吃就好，但何必藥阻礙台灣踏入國際的經貿發展呢？台灣人千萬不要被毒化了，這個空氣充滿了毒氣。