比特犬頻傳咬傷人的案件，引起社會大眾對兇猛犬的高度關注，一名飼養比特犬的女網友分享，她日前帶著狗狗出門，依規定替狗上牽繩且帶嘴罩，卻意外聽見超商店員議論「比特犬都該安樂死」，讓她難以接受，直呼養比特難道犯罪了嗎？

女網友在臉書分享日前帶比特犬出門的經歷。（翻攝臉書社團《我是萬華人》）

這名女網友在臉書社團《我是萬華人》發文，指9日帶著比特犬去動物醫院輸血，回程路上順路去便利商店兌換中獎發票，她把狗暫時以練繩綁在店外的椅子上，嘴上亦套上嘴罩，店員A先詢問狗狗是不是比特犬，並表達狗好可愛。

原PO續說，另外一名店員B便說：「比特犬都應安樂死！」、「到底是人命重要還是狗命重要？反正我就不是愛狗人士啦」等語，讓她相當怒火中燒；原PO說，她當時因為急著返家餵嬰兒，不然一定會留下來和店員吵架，並說，「我狗咬誰了我就問？養比特犯罪嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「無知好可怕」、「狗也是一條命啊！讓人無言的店員」、「該死的是人類」、「有口罩很安全」、「妳家比特好有愛喔！還捐血」、「比特狗狗加油」、「好沒禮貌，別理他」，也有網友認為，原PO遭遇不友善的對待，都是被不負責任的飼主拖累。

據了解，比特犬、日本土佐犬以及紐波利頓犬等品種、混種犬隻被農委會列為兇猛犬隻，若體重達23公斤以上時，出入公共場所需由成年人伴同、以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施。

此外，農委會公告比特犬於明年3月1日起，被列為禁止飼養或輸入的動物，在這之前飼養的比特犬則必須於明年2月底前完成申報備查，使犬隻與飼主成為合法的飼養者與合法的比特犬。