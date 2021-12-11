屏東縣近年來面臨寄養父母平均年齡老化，因屆齡退休、健康等因素，數量不增反減，所幸11日共有7戶新進寄養家庭完成授證，在屏東家扶寄養安置量已達滿床的緊繃狀態，稍解燃眉之急。

屏東家扶目前共有49戶寄養家庭，需照顧85名寄養童，但寄養寶寶有些需要一對一照顧，才能確保照顧品質，然而目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少，也讓社工常感到捉襟見肘。

所幸又有新的生力軍加入，家扶資深社工師沈嘉美說，今年原有10戶提出申請擔任寄養家庭，8戶通過書面審查參加訓練，雖因疫情使得課程一延再延，但眾人仍排除萬難，完成60小時職前訓練、專家審查、社工訪查，最終共7戶通過成為寄養家庭。

這7戶生力軍，有4戶無生育親生子女，但他們深切期待藉由關懷弱勢兒童的愛，體會育兒的心。

吳燕妮與許峰瑲夫妻總把家布置得溫馨且充滿童趣，休假日2人則會去露營、享受大自然，因親友在外縣市擔任寄養家庭，讓2人曾有接觸寄養兒少經驗；吳燕妮期待把用心布置的家，分享給寄養童，爸爸能指導孩子功課，也讓家有孩子笑聲。

為全面了解寄養服務，學習照顧技巧，夫妻全程參加訓練課程，更購買書籍、認識寄養服務，期待整備好自己，迎接寄養童到來。

同是無生育子女、但已擔任寄養家庭8年的譚聖文及張靜宜夫妻，陸續照顧11名寄養兒少，夫妻笑說，現在還有誰會生11個孩子！他們感謝屏東家扶讓2人有機會學習愛與照顧小孩，當遇到困難或挫折時，夫妻總互相扶持、一起擔當，讓受家暴孩子重新感受被疼愛和珍惜。