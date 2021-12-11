由台中大肚區傑出企業-亮宇油封主辦與籌劃的「點亮愛心、寰宇共善–愛與您同在 2021年歲末送暖活動」今（11）日登場，大肚區公所提供區內400餘戶弱勢家庭前來領取物資。亮宇油封董事長陳春甘現場感謝33個企業、社團與個人慷慨解囊、共襄盛舉，加入亮宇首次擴大號召的冬令送暖行動！

亮宇油封創立至今已有44年歷史，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」與OEM雙軌策略，行銷全球；正因為設廠在台中市大肚區，多一分在地情，堅持深耕在地、回饋大肚鄉里！

2021年，也是亮宇油封的豐收年！第三度獲頒「國家品牌玉山獎」，並獲台中市「金手獎企業」廠商肯定！光榮時刻，人稱「阿甘姐」的陳春甘先想到感恩與回饋，亮宇油封連辦十多年的冬令送暖物資發放，今年有感於疫情影響、弱勢團體的生活更不易，因此不但擴大舉辦，更首度揪團號召做好事、讓愛心蔓延、弱勢家庭受惠更多！

各方湧進的愛心，讓預計發放的物資不斷增加，愈來愈豐富！陳春甘表示，這次不但原定採購物資的80萬元提早到位，最後一週仍有企業愛心持續湧入，累計共匯集120萬元善款！經贊助者討論，決定再給區公所造冊符合資格的弱勢家庭，每戶加碼發送1千元紅包！

今日送暖活動現場，特別邀請參與義舉的朋友，一起見證「眾志成城、弱勢受惠」，33個有愛的的企業、團體、個人，與台中市政府、大肚區公所長官及各界民意代表，共同點燃愛心、愛心迸發，隨長筒轉炮震撼聲響與噴射出的七彩彩帶，共享「齊力為善」這一刻的感動！

現場只見「物資發放區」，一箱箱物資疊出近三十公尺的愛心牆、後面還有好幾層；愛心毛毯還得另外集中！暖心捐助的朋友格外感動，暖心物資從米糧、食物、調味品，再到洗潔精、生活用品、保暖毛毯，希望社會的愛心捐輸，幫弱勢家庭挺過艱難，從肚子到內心、都暖起來！

值得一提！陳春甘特別交代團隊，將物資集中區與發送區分設兩邊，且堅持不安排弱勢家庭代表受贈；更貼心拜託到場的親朋好友們，避免拍攝領取物資的鄉親，務必照顧弱勢朋友的尊嚴，讓他們敞開心胸、接受社會的資源與關懷，挺過寒冬、挺過難關！