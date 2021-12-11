尼加拉瓜昨天宣布與我國斷交，不過台灣卻有不少聲音認為無需難過。中國時報專欄作者方恩格（Ross Feingold）在接受美國之音訪問時就指出，尼加拉瓜越來越威權，不符台灣標榜的民主價值，少了這個邦交國，實質影響並不大，不用覺得可惜。

尼加拉瓜上月舉行大選，奧蒂嘉政府靠著逮補反對人士，最終以75％的得票率四度連任。不過美國、歐盟、美洲國家組織等皆不承認選舉結果。

方恩格認為，尼加拉瓜距離台灣遙遠，雙方也沒有太多的經貿往來或軍事合作，兩國交往主要是台灣單方面給予援助，而尼加拉瓜雖能在國際組織會議上替台灣發聲，可是影響力有限。

方恩格也提出質疑，「台灣從尼加拉瓜到底可以有得到什麼？」他說，台灣不管是總統、外交部，一直不斷強調台灣是站在民主前線、要捍衛民主，跟理念相近國家站在一起。但尼加拉瓜也不算民主國家，而是越來越威權的政治體系。

方恩格認為，台灣如果一方面和尼加拉瓜維持外交關係，但是同時又自詡為捍衛民主的重要國家，「好像有一點矛盾。」