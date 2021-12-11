擁有D級好身材的香港模特兒陳嘉儀（Tracy）上圍突出、臉蛋精緻，又有顆善良的心，今年她已經是第4年自掏腰包拍攝公益慈善月曆，所得將全數捐給公益團體，平時她也常經營社群網站，放送粉絲福利。昨(10日)晚間睡前，她曬出自己穿著皮衣，拉鍊拉到肚臍，中空露出東西半球美照，引來粉絲喊讚。

陳嘉儀先前演出電影《鴨王》、《男神訓練營》，也曾來台灣發展和情色教主雪碧合作，但近年她將工作及生活重心拉回香港，有人說她外型像「台妹」，她則為香港女孩抱不平，認為不一定只有台妹說話溫柔，「香港女生也可以很溫柔」。去年她本來一度想中斷推出慈善月曆的計畫，就是擔心因為疫情大家經濟狀況受影響，不希望大家花錢，但有不少粉絲詢問支持，才讓她重拾出慈善月曆的念頭，直言：「那一刻我覺得香港人真的好有愛心」。

陳嘉儀人美心善，但也遇過好心被利用的情形，去年因疫情口罩短缺，3月時陳嘉儀受訪，表示有天在路上看到很多老人排隊買口罩，讓她於心不忍，於是私下主動向賣家詢價購買，本想捐贈給社福團體，但對方拿了錢卻不出貨，最後還封鎖陳嘉儀，陳嘉儀驚覺被騙，強調不是難過錢沒了，「是沒想到有人竟然利用這時期別人的善心去騙取金錢，實在太沒人性！」

近期，陳嘉儀宣布將繼續推出愛心月曆，強調善款不扣除成本，將全數作為公益用途，去年收益是幫助兒童，今年的目標也一樣。而昨天她發文寫下：「世界晚安」，配上自己將秀髮梳往一旁，中空開到肚臍露出雪膚和半胸的辣照，粉絲回應：「祝妳天天開心」、「晚安！性感女神」、「這樣怎麼睡得著？」。