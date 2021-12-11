中科管理局局長許茂新(左二)頒發中科110年度職業安全衛生優良單位獎項。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科管理局局長許茂新(左三)參觀中科110年度職業安全衛生研討會主題展示區。（中科提供／盧金足台中傳真）

全台防疫總動員，職安也不能鬆懈，中部科學園區「110年度職業安全衛生與災防研討會」登場，以AIoT及VR於廠內安全衛生及防災應用為主題，園區公會副理事長蔡國洲、勞動部職業安全衛生署中區中心主任萬榮富、台中市勞動檢查處處長邱怡川及園區廠商安全衛生、廠務等相關主管人員與會，園區事業運用科技於安全衛生的動力及創新思維，為職安把關。

中科管理局局長許茂新表示，在疫情影響下，管理局與園區廠商共同努力使營業額仍有百分之十以上的成長幅度，在後疫情時代，企業將持續展現爆發力，進而提升安全衛生及創造幸福的職場，成為企業永續發展的基石。

中科園區為友善幸福職場環境，讓專業人才發揮其專業領域，許茂新期望園區業者持續運用科技提升安全衛生與災防管理效能，創造企業價值。

「110年度職業安全衛生與災防研討會」並頒發感謝狀致謝友達光電股份有限公司、 和大工業股份有限公司、金可國際股份有限公司及矽品精密工業股份有限公司等在疫情期間協助建置中科防疫篩檢站。

此外，也表揚鼓勵園區推動安全衛生績效優良，單位及人員與中科安全衛生促進會領頭廠商，表揚其對園區安全衛生績效提升的貢獻。

研討會講座，由勞動部職業安全衛生中區職業安全衛生中心主任萬榮富講授後疫情時代職業安全衛生推動與勞動檢查新觀念。

金宏安全顧問有限公司董事長林金宏講授災害搶救與避難的正確觀念，以及友達光電公司處長簡煌隆分享今年度獲得獎國家職業安全衛生獎心得及推動職業安全衛生成果經驗。

推動科技工安及智慧防災是中科管理局及園區廠商共同努力的目標，力邀勞動部勞動及職業安全衛生研究所及相關智慧科技導入安全衛生運用之廠商，共計有12個展點進行AIoT及VR於職業安全衛生的技術導入及實證示範，引導與協助園區廠商未來運用AIoT及VR技術，更精進職業安全衛生管理績效。