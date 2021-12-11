蔡英文總統今上午出席「第三屆危老＋都更博覽會開幕式」，總統表示，以今年來說，到11月底，都更和危老案就有807案，從2017到2021年，每年平均有700案，案件數成長近17倍。

總統強調，期盼簡化都更危老計畫審議，讓審查內容和時間更加明確，讓民眾得到合理有效的協助，並表示，政府會和大家持續打拚，也希望大家繼續給政府支持，一起來努力。

總統提到，過去幾年來，政府努力解決危老建築的問題，希望讓民眾的生活更安全、更優質。在這個過程中，也面臨到許多挑戰，包括有些老舊大樓的產權非常複雜，在整合上需要克服更多的困難。

總統說，因此，政府除了透過修正法規，降低都更門檻、提高獎勵，吸引更多業者和民眾參與危老都更。更協助地方政府成立重建輔導團，由專人進入社區，提供民眾法令諮詢，並且協助整合提案。

總統指出，經過這些努力，都更的效率明顯提高。過去大家一想到都更，都想到漫長的推動時程，甚至有案件花了幾十年才完成。現在，最快有幾個月就可以核准的案例。

總統進一步指出，危老及都更核准案從2016年平均每年有40案都更案，逐年成長。以今年來說，到11月底，都更和危老案就有807案，從2017到2021年，每年平均有700案，案件數成長近17倍。

總統表示，現在，都更及危老的政策已經見到成效，接下來，針對明顯危及公安的建物，包括海砂屋和荒廢的住商混合大樓，中央也要與地方政府合作，加速處理。因此，今年5月再次修正都更條例，簡化了政府代拆的程序，並且再次放寬容積獎勵。

總統提到，中央也與各縣市政府合作，全面盤點欠缺管理機制的老舊危險建物。對於有潛在風險的社區，除了輔導成立管理組織，也協助辦理都更改建，讓居民的生命財產安全更有保障。

總統說，今天很高興看到北部三個重要都會的副市長在這裡，也聆聽了他們在各自地方政府所做的努力及積極的態度，畢竟都更這件事情必須是中央及地方一起來合作。她也希望，能進一步簡化都更危老計畫的審議，讓審查內容和時間更加明確，讓迫切期待的民眾能夠得到合理有效的協助。

總統強調，安全的居住環境是人民生活的基本需求，她再次感謝大家對都更及危老重建的付出，並表示，政府會和大家持續打拚，也希望大家繼續給政府支持，一起來努力。

包括內政部長徐國勇、台北市副市長彭振聲、新北市副市長劉和然、桃園市副市長李憲明、財訊雙週刊社長謝金河、第一銀行董事長邱月琴、臺灣金融聯合都市更新服務公司董事長林旺根、台灣金聯資產管理公司總經理郭文進、現代地政理事長王進祥、國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮等亦出席是項活動。