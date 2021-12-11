美新聞時事雜誌《外交政策》10日表示，儘管宏都拉斯新總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示就職後將與北京建交；但有鑑於新政府未來施政重點將聚焦於打擊貪腐與刺激經濟，此時美國若能發揮關鍵影響力，不但能提高華府聲望，更能防止宏都拉斯拋棄台灣、倒向北京。更何況，美國手上還有一張王牌，即宏都拉斯大部分的外債都由美國金融機構持有。

華府「拉美工作小組」執行主任郝佳德（Lisa Haugaard）表示，宏都拉斯反對派總統候選人秀瑪菈．卡斯楚在總統大選中獲勝，讓這個中美洲國家有機會重新設定與美國的外交關係。

甚至，對拜登政府而言，這也是絕佳機會；一方面貫徹自身民主與法治理念，另一方面則透過協助宏都拉斯解決經濟不彰、貪腐嚴重的問題，進而將宏都拉斯國民成為移民大軍、不斷湧入美國的根本性原因加以根除。

《外交政策》指出，現年62歲的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）為左派政治人物。她的丈夫就是宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）。

賽拉亞在2019年的軍事政變中遭驅趕下台，而賽拉亞與委內瑞拉獨裁總統馬杜洛關係甚深，加上他大砲抨擊美國在拉丁美洲的黑歷史，讓華府對於先前的政變一直都採取著默許態度。

這些都讓外界憂心，秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）可能更喜歡與中美洲的北三角國家(瓜地馬拉、薩爾瓦多)打交道，從而為美國處理北三角議題帶來挑戰。

但郝嘉德卻不如此認為。她認為「如果秀瑪菈．卡斯楚兌現承諾，美國反而可以從北三角死結中解脫」。

※天災結合貪腐導致人口外流

過去4年來，甚至是2020年新冠肺炎大流行與2次颶風重創之前，宏都拉斯前往美國尋求庇護的人數就已史無前例的增長。與此同時，即將卸任的宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado），則陷入一連串的貪腐與販毒醜聞。這些因素成為宏都拉斯人口外流，以及政府治理不彰的根本原因。

葉南德茲已為美國檢察官指控在「國家資助下進行販毒」。隨著他任期將於2022年1月27日結束，很可能因為共謀犯毒而遭起訴。在瓜地馬拉，拜登政府指控該國政府打壓少數族群與破壞司法獨立性。至於薩爾瓦多，則集中權力攻擊民間社會與獨立媒體。

※貪腐與經濟成為美國施力點

秀瑪菈．卡斯楚的最大優勢在於壓倒性得票數與高投票率，這讓她擁有這幾任政府所沒有的合法性。她的當選重新燃起宏國民眾「留在家中」的希望，賀錦麗就曾說過，這對於想留下來的人是必要的。

此外，秀瑪菈．卡斯楚的勝選也反映出民眾心中最優先的事項，即打擊貪腐與創造經濟機會。由於這兩大議題盤根錯節，《外交政策》認為美國不但可以發揮關鍵作用，還可趁此提高美國在宏國的聲望並加速區域議程的推動。

近年來不斷向北遷移的移民，不約而同地提到離鄉背井的原因是因為缺少足夠的薪水，來購買民生必需品。(圖/路透社)

※困難1：國會版圖還不明朗

秀瑪菈．卡斯楚承諾成立新的國際反貪腐委員會，取代先前披露葉南德茲家族與政治盟友貪腐，卻慘遭除名的委員會。但更重要的是創造一個能讓委員會取得成功的環境，而這有賴於國會。不過，國會卻因計票緩慢與選舉作弊指控，最終選舉結果仍未底定，造成國會權力版圖樣貌仍不明顯。

※困難2：民眾薪資不足以支付生活所需

打擊貪腐將有助於刺激宏都拉斯經濟復甦。由於新冠肺炎大流行加上接連2個颶風肆虐，宏都拉斯的經濟水準在2020年下降9%。據統計，74%的宏都拉斯民眾活在貧窮線以下，這是自1980年該國恢復民主政體後數字最高的一次。近年來不斷向北遷移的移民，不約而同地提到離鄉背井的原因是因為缺少足夠的薪水，來購買民生必需品。

※改革可讓美援重新流入

目前拜登政府已承諾4年內向中美洲提供40億美元的外援；不過，由於貪腐過於嚴重，資金主要流入承包商與非政府組織，很少支付給政府。透過打擊貪腐、加強法治，秀瑪菈．卡斯楚可重新取得美國「千年挑戰」援助計畫的資金，進而興建基礎設施並創造就業市場。

※協助重整債務

拜登則可協助新政府重組債務。由於宏都拉斯的債務占政府預算30%以上，導致資金無法流入健康、教育等其他優先項目。事實上，宏國大部分外債的是由美國金融機構所持有，美國絕對握有關鍵影響力；上一次宏都拉斯經濟嚴重不穩，發生在1998年颶風橫掃之後，當時國際回應是取消該國全部債務。

文章總結，隨著美國提供秀瑪菈．卡斯楚的援助愈多，就愈不會採取讓華府憂心的舉措，不論是遠離民主、靠向拉丁美洲威權主義者，甚至是斷絕與台灣外交關係，改投中國大陸懷抱。更何況，秀瑪菈．卡斯楚在競選期間就曾表態將與北京建交。