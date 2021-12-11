受疫情影響，外籍音樂家要來台不容易，奧地利知名指揮家阿爾明，願意配合台灣防疫規定，來台與國立台灣交響樂團（簡稱國台交）連演兩套曲目，今起在台北登場，將於丹麥大提琴家托克．默爾德魯普（Toke Møldrup）演奏舒曼《A小調大提琴協奏曲》。

阿爾明不僅活躍於歐洲音樂界，曾與德勒斯登國家交響樂團、德國交響樂團、法蘭克福廣播交響樂團、薩爾茨堡莫札特音樂廳、維也納交響樂團、波蘭國家廣播電台、布拉格交響樂團、比利時國家樂團等頂尖樂團合作過；甚至也受邀至北美，指揮波士頓、辛辛那提、休斯頓、溫哥華等交響樂團，並定期應邀赴亞洲，與NHK、廣島、上海交響樂團、台灣及馬來西亞愛樂樂團合作，演出經歷相當豐富。

值得一提的是，同場音樂會曲目還有奧地利作曲家澤姆林斯基（A. Zemlinsky）的管弦樂幻想曲《小美人魚》，此部由三個樂章組成的幻想曲，充滿豐富色彩、高潮迭起，透過管弦樂將安徒生童話《小美人魚》深刻描繪，似藉以抒發無法成全之愛的痛。這部音樂作品過去奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹也曾用來編創同名舞作。

今明在台北、台中演出之後，18日也將與台灣小提琴家林品任同台演出普羅科菲夫G小調第二號小提琴協奏曲。音樂會分別於12月11日在台北國家音樂廳，12日在台中國立台灣交響樂團演奏廳，18日在台中市中山堂登場。