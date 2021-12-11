核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案12月18日投票，今天舉行第5場意見發表會，由公視直播，反萊豬由國民黨文傳會副主委王鴻薇擔任正方代表，而基層醫療協會理事長林應然則代表反方。

王鴻薇強調，提案公投的是反萊豬公投，不是反美豬公投，但政府與執政黨卻不斷誤導、扭曲，台灣從1989年就開放美豬進口，台灣不反對進口美豬，況且有近8成的美豬不使用萊劑，但民進黨卻不斷誤導為反美豬公投。

王鴻薇說，總統蔡英文在去年8月28日突襲宣布開放萊豬，沒有舉辦公聽會、跟國人報告或是跟豬農討論，選在美國大選前公布，讓人懷疑台灣人的飲食健康成為利益交換？

針對政府提及反萊豬會影響CPTPP，王鴻薇說，CPTPP會員國沒有一個國家會要求台灣開放萊豬，況且紐西蘭、澳洲至今也未開放萊牛，但他們也沒有被踢出CPTPP，而據行政院政務委員鄧振中提及要加入CPTPP，核食勢必成為談判關鍵，如果今天為了與美國貿易開放萊豬，那明天會不會為了要加入CPTPP突然說要開放核食？

王鴻薇說，如以美國提出的台灣貿易障礙報告書中指出，貿易障礙除了萊豬之外，還有非基改食品禁入校園、農藥殘留標準等，如果為了要排除貿易障礙就開放萊豬的話，那未來基改食品可能就會進入校園，「我們要為貿易付出多少代價？」

王鴻薇在第二輪發言時再提及，反萊豬公投雖然由國民黨立委領銜提出，但台灣民眾黨、時代力量等也支持反萊豬公投，這些政黨為何要幫國民黨鬥爭民進黨呢？這代表維護食安超越政黨，不要動不動用政治報復簡化。

王鴻薇也提及，總統蔡英文曾提及說要「拒絕瘦肉精，要重啟談判，政府做不來就下台」；副總統賴清德也曾說「希望中央嚴格把關，不開放含有瘦肉精的肉品進口」；高雄市長陳其邁更說「讓瘦肉精豬肉進口，就是總統下台之日」；交通部前部長林佳龍也提及「不分黨派超越藍綠，主張瘦肉精零檢出」，而近期農委會主委陳吉仲還把萊劑與保健食品類比、賴清德更把萊劑與毒品類比，現在是要把民進黨當做政治信仰？

王鴻薇指出，今年開放萊豬之後換到什麼？有因此加入國際組織？簽訂合約嗎？一個都沒有，按政府現在說為了加入CPTPP因此要開放萊豬，會不會明天說要再開放核食，後天再開放基改食品入校園？飲食健康、餐桌安全一步一步被犠牲，今日政府開放萊豬，明天政府再開放核食，可能就在不遠的未來。