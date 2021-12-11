台塑企業今(11)日在台化彰化廠福利大樓舉辦《二手玩具大發揮》市集活動，現場準備二手玩具來闖關、打卡公仔任你挑、二手玩具遊戲區及二手玩具任你挑等4大展區，以及玩具標本藝術品DIY活動等，還有夢幻泡泡及趣味闖關活動，讓參加的家長、孩童快樂地體驗「環保、玩樂創意」。

台塑企業表示，這次活動感謝靜宜大學服務學習中心、僑泰高中幼保科及在地學生志工共同參與服務，也感謝王長庚公益信託提供經費。「Formosa玩具基地」成立營運至今，回收將近10公噸的二手玩具；藉由「玩具」這個媒介，讓更多孩童可分享喜悅，也讓社區長者嶄露笑顏，希望社會大眾共同響應回收二手玩具，學習塑膠製品回收分類及正確使用觀念，讓循環經濟的理念從產業落實到生活層面。

有別於去年的玩具市集，台塑《二手玩具大發揮》市集今年主題著重在玩具回收後的再利用方式，教導小朋友將不要的玩具一一拆解開，把各種不同零件黏貼在板子上，就像標本藝術品般，清楚知道玩具組合，瞭解資源分類回收的重要性。

活動現場提供3種闖關遊戲，像塑膠九宮格遊戲，詢問小朋友牛奶瓶的塑膠材質是什麼，再請對應九宮格上的塑膠材質編碼，用球丟那個編碼即可獲勝，聆聽工作人員說明塑膠材質的種類、特性及用途，有趣更長知識。

台塑企業安衛環中心也在現場設置攤位，透過製作棉花糖示範塑膠抽絲的過程。活動還特別邀請彰化縣觀光導覽解說協會以提供在地文史、環境導覽解說為專長，現場提供昆蟲標本、植物標本還有海漂植物種子讓小朋友體驗學習；台灣玻璃館展示出淨灘後回收的海上浮球，將其彩繪後呈現新樣貌，傳遞出資源循環利用概念。

彰化縣副縣長林田富指出，台塑企業推動二手玩具回收工作，對環境及弱勢家庭照顧很有意義，不僅將玩具送給需要孩童手中，更運用創意設計有趣闖關遊戲，教導小朋友認識塑膠材質編碼及如何正確使用及回收塑膠製品，達到寓教於樂目標，期望彰化縣民共同響應回收二手玩具，在家也要盡量做好資源再利用及回收工作。