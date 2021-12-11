中職在6日公告今年自由球員（FA）符合資格名單，但截自11日為止，目前尚無人員提出，申請截止日為15日，富邦悍將陳鴻文表示，是否提FA還需要與經紀公司討論，「專業的問題交給專業的人去做，我比較在意冬天的訓練。」

富邦今年有6人符合FA資格，其中陳鴻文生涯累積8個球季，只要提出FA申請時檢附大學相關證明文件即可。隨著申請截止日逐漸逼進，陳鴻文表示，目前還沒有決定是否要提出申請，還要與經紀公司做討論，「下禮拜三，還有幾天可以思考。」

陳鴻文認為，身為球員，就是把最大的精力花在球場上，球場外的事情就交給經紀公司，「提與不提是非常專業的問題，我沒辦法去思考，專業的問題交給專業的人做會比較好，我自己比較在意冬天的訓練，經紀公司專業分析比我每天想破頭來得重要。」

陳鴻文坦言，是否提FA也有很多因素需要考量，年齡也是外界會討論的一大因素，此外，之前他被中信兄弟釋出後，獲得富邦賞識，可能也是他考量的原因之一，「這幾年在富邦感覺非常好，打球也非常自在，球隊給我很多空間，在這邊打球是非常開心的事。」

除了陳鴻文下一步動向受到矚目外，像是樂天桃猿陳禹勳、林泓育、中信兄弟林智勝是否提出FA申請同樣受到關注。