香港女星麥明詩有美貌又有頭腦，她不僅是2015年港姐比賽冠軍，更是英國劍橋大學法學士高材生，也在美國紐約州律師考試獲得及格。近年她轉換跑道淡出演藝圈，改當著名跨國顧問公司商業顧問，成為OL的她，不時仍會透過社群網站跟粉絲互動，今(11日)她過30歲生日，難得全脫換上比基尼，秀出泳池邊辣照，可見身材依舊火辣。

麥明詩從小可說是人生勝利組，父親是中學前副校長，退休後擔任補習班導師，母親則是職業治療師，哥哥麥明山職業是醫生，麥明詩過去受訪表示，因為父母都是基督徒，將她取名為「明詩」，藏有期許她能成為「明亮的詩歌」。

而麥明詩長大後也很爭氣，參加中學會考中文、英文考獲最高的5*級，其他8科則獲A級，以十優佳績獲得當年會考狀元，2015年她參加港姐選拔時，由於長相神似楊采妮，加上十優狀元的過往被起底，讓她多了「十優港姐」稱號，出道後她也沒迷失在演藝圈，2年前宣布淡出，她表示在演藝圈這4年感覺跟外界脫節，想要享受真實人生，所以和經紀人的合約由長約改為一年一約。

麥明詩近年學以致用，靠著法律專長進入跨國公司擔任商業顧問，今年10月她曬出自己穿短裙在電梯自拍照片寫下：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人，舒一口氣，莫名的自由感，OL工作日常」。而今她過30歲生日，一早更曬出穿比基尼美照，表示：「第一個給自己的生日禮物，健康又苗條的身體」，引來網友讚：「最好的禮物」、「Happy birthday hottie」。