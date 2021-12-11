台南市政府與崑山科技大學11日合辦青年精準就業博覽會暨研究會校園徵才活動，提供超過3000個職缺，並輔導青年了解就業趨勢及企業所需人才條件，鼓勵學子在校儲備專業職能，以利找到理想工作。市長黃偉哲也到場勉勵畢業青年，提早做好職涯規畫與就業準備。

黃偉哲表示，由於20至30歲年輕人的失業率高於全國平均，因此市府努力提高年輕人的就業率，特別在校園舉辦就博會，感謝宣捷集團董事長宣明智整合各方產學資源，以崑山科大作為青年精準就業計畫南區訓練中心，進行青年就業輔導培訓，讓年輕朋友精準了解自己的就業需求及企業的徵才需求，進而有效媒合適切工作，使年輕人找工作能事半功倍。

今天的青年精準就業博覽會暨研究會，共邀請科技業、製造業、傳統產業、服務業等48家企業廠商，提供逾3000個就業機會，促進畢業青年、民眾與廠商媒合就業，並於崑山科大創媒二館辦理研究會，邀請宣捷集團董事長宣明智、台南市副市長戴謙、騜瀧有限公司總經理莊旭彬、台南市不動產開發商業同業公會副理事長陳皇億等產官學界代表進行分享，讓即將畢業的青年學子累積足夠的就業力，提高就業信心，找到適才適所的好工作。

市府勞工局指出，市府積極推動產業升級，建構優質投資環境，透過南科、沙崙雙引擎，引領台南邁向產經重鎮，陸續促使台積電、聯電、群創、ASML、台灣航電（GARMIN）、聲寶集團、誠品、MOMO、三井Outlet等知名企業投資台南，加上沙崙智慧綠能科學城建設陸續完成、南科三期於台南擴建等重大建設，將吸引青年返鄉工作，創造許多就業機會。