華爾街日報報導，美國官員考慮在本月商討國防部提案，防堵大陸晶圓代工龍頭中芯國際購買美國晶片製造設備。據消息人士指出，此次擴大限制中芯取得生產14奈米以下成熟製程晶片的工具，顯見拜登政府再度加大對大陸科技業的監管力道。

經濟日報引述專家看法，中芯若無法取得美國14奈米以下設備，很多40奈米設備的蝕刻機，也可通用於12、14奈米，屆時可能也會一併禁用，若連40奈米也無法擴建，恐衝擊中芯成熟製程，但對台廠的聯電、世界先進、力積電反而是利多。

知情人士表示，美國官員在本月討論國防部的一項提議，防堵中芯國際購買美國的晶片製造工具及關鍵產品。

去年12月，美國商務部以中芯國際與大陸解放軍有關為由，宣布將中芯列入美國貿易黑名單，禁止取得美國供應商的先進製造設備，強調沒有美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。中芯除了否認與軍方有關，還表示，預估被納入清單將對公司10奈米及以下先進製程的研發及產能建設，有重大不利影響。

今年3月，陸媒報導，美方在半導體先進製程未對中芯鬆綁，但在成熟製程部分已放寬限制有利於中芯未來營運。據供應鏈透露，中芯的美國設備廠商，已獲得供應中芯14奈米及以上（14奈米及28奈米等成熟製程）的設備供應許可。