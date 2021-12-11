台南市小吃店代表之一的阿堂鹹粥日前悄悄調漲，最貴口味每碗200元，網友評價兩極化，店家在網路道歉又迅速刪文，引發熱議。11日為調漲曝光後首個假日，店家仍生意興隆，用餐民眾稱店家用料實在，用行動支持調漲。

阿堂鹹粥上月17日透過臉書宣布漲價，魚皮、魚肚兩口味鹹粥調至每碗200元，在南部鹹粥店已是高價位，引起顧客抱怨「一碗200元，魚皮是LV等級的嗎？」。

業者日前在臉書發文道歉，直呼扛不住原物料上漲才調漲，湧入網友兩極化評論，業者迅速刪文，卻已引起正反激烈討論，有支持者稱「嫌貴不要吃啊，又沒人逼你買，幹嘛攻擊店家？」。

批評者則列出不少其他便宜好吃的店家價格，甚至表示1片虱目魚的批發價才50元，對業者喊話「漲價不用找理由」、「摃死忠的潘仔」，並在google評論上刷一星評價。

留言區兩極化評論，逼出阿堂鹹粥臉書小編在留言區回應「謝謝各位鍵盤俠的負能量，為店家殺魚消業障」。

漲價曝光後適逢第一個假日，阿堂鹹粥11日上午人潮滿滿，不少遊客前來拍照「朝聖」，一度造成附近圓環道路堵塞。用餐顧客稱「用行動支持調漲」，認為店家用料實在，只是真實反應物價飆漲。