中研院前研究助理（案16816）染疫，基因定序確認為Delta。中央流行疫情指揮中心今指出，個案病毒株和實驗室病毒株的基因序列比對結果相符，且不同於今年5至9月的社區Delta疫情，可判斷與社區無關，來源為實驗室。中研院調查後發現，女助理第一次被實驗鼠咬後，曾報告上級主管，「但不知道為什麼主管沒往上報」，將是接下來的調查重點。

列席指揮中心記者會的中研院處長陳建璋表示，案16816在11月第2次被咬，當日P3實驗室內有3人正在操作武漢株、Alpha、Delta，個案操作Alpha，不排除實驗室內交互感染。

案16816被鼠咬的日期為11月19日，一周後開始咳嗽，12月8日因嗅、味覺異常就醫，採檢後確診。指揮中心表示，不排除老鼠為可能感染源，但也可能是穿脫防護衣時有接觸、或實驗室環境摸到病毒等。

個案接觸者匡列105人居家隔離、34人自主健康管理、325人自我健康監測（同樓層外的其他中研院員工）。目前採檢102人陰性、3人待採；自主健康管理者32人陰性、2人檢驗中；自我健康監測者21人陰性、11人檢驗中。

陳建璋坦承，個案於10月中第一次被咬時，曾通報P3實驗室主管，但主管並未繼續往上通報，原因待查。根據中研院災害事故應變通報流程，災害發生後應層層往上報，目前在第一階段就斷了，只報到實驗室。

至於案16816離職前，曾向基因體中心反應實驗室長官對工作不滿、言語令她不舒服，陳建璋轉述，基因體中心7日召開協調會議，事後個案表示不會再申訴。