蔡英文總統今以錄影方式為「女科技人大會－科技女力進行式」致詞，她也希望未來能有越來越多的女性在科技領域展現長才，繼續互相培力，彼此壯大，讓科技女力有越來越精采的表現。

總統指出，這幾年來，在台灣有許多非常認真的女性，勇於投入不一樣的領域，突破僵化的藩籬，也帶來很多新的創見和可能性。

她說，尤其是在科技領域，更要感謝台灣女科技人學會長年的努力，透過建立女性科技人之間的網絡，不但能夠傳承經驗、互相支援，更能為下一代的年輕女性樹立新的標竿及典範。

她說，過去幾年來，台灣積極推動產業轉型，致力發展經濟。在這個過程中，也可以看到許多女性科技人才的重要貢獻。

今天的大會，就有來自光電、半導體、人工智慧、金融、生技、工程、以及再生能源等領域的優秀女性，共同分享經驗，傳承智慧。

她指出，希望未來能有越來越多的女性可以在科技領域展現長才，也能夠把具有性別觀點的反省，帶入不同場域，促使科技知識的生產有更多元的創新及發展。