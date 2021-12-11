副總統賴清德今上午出席「第50屆建築師節慶祝大會」時指出，2050淨零轉型是台灣的使命，期許大家在從事營建時，使用科技及節能的手段，相信不僅能協助台灣達到淨零轉型的目標，在國際上也有非常大的幫助。

副總統也盼建築師公會能持續與政府合作，協助解決全國房屋老舊、民眾生活在危險環境中的問題。

副總統致詞時表示，今天非常榮幸能受邀前來參加「第50屆建築師節慶祝大會」，且擔任頒獎人，他首先代表總統感謝中華民國建築師公會以及各地方建築師公會，長年來成功扮演政府跟社會之間的橋梁，不僅提供政府建言，也協助中央或地方政府推動都市計畫、國土規劃、社會住宅，以及各式各樣重大建設。

副總統認為，中華民國建築師公會及地方建築師公會一直都是公益的化身。他在臺南市市長任內，臺南市發生重大地震，造成許多人民傷亡，不論是在救災過程中，或是後續重建，建築師公會都扮演舉足輕重的角色，給予臺南市非常多的幫忙；而在太魯閣號發生意外時，劉國隆理事長也率領建築師公會，即刻針對相關法律提供建言，希望能協助整個後續工程更加平安。

副總統提到，在COP26會議上，雖然部分議題尚未獲得共識，但仍獲得幾項重要共識，包括希望各國都能在2050年達到淨零轉型的目標，尤其是在明（2022）年就要提出具體政策，期望在2030年能減碳40％到50％。未來全球也會進行碳稅措施，促進各國達到淨零轉型的目標。

副總統指出，總統在今年4月22日世界地球日已代表國家公開向國際社會宣示，2050年是國際淨零轉型的使命，也是台灣的使命。因此，他也期待建築師公會在劉理事長帶領下，能與政府合作，共同達成這項目標。

副總統進一步指出，根據聯合國環境規劃署（UNEP）2020年的報告，2019年建築耗能佔全球總耗能35％，溫室氣體排放更高達總量的38％。換句話說，當大家在從事營建的時候，如果能使用科技及節能的手段，相信不僅能協助台灣達到淨零轉型的目標，在國際上也有非常大的幫助。

副總統憶及，在2020東京奧運舉辦前，他曾到東京奧運的主場館去參觀，對隈研吾建築師「負建築」的設計理念印象非常深刻，除了要融入周邊的環境，就地取材、因地制宜，而且要能夠延續文化傳統，並凸顯自然特色，也進一步達到減碳的目標。

副總統接著說，目前國家面臨的另外一個問題是，全國的房屋屋齡超過30年的約有450萬戶，超過全國房屋戶數的一半。換句話說，國人居住環境有安全上的顧慮。在這種狀況下，如果政府可以得到建築師公會的協助，大家共同努力來解決這個問題，這對人民來說，也是一個很大的福氣。

副總統提到，政府推動紓困條例及危老都更修法，希望運用各種行政手段，包括簡便行政程序、融資獎勵、租稅獎勵等。他也期望建築師公會能多多表達專業的意見，看法律應該要如何修改，才能發揮效果；提供建築師公會跟政府合作的空間，並解決全國房屋老舊、民眾生活在危險環境之中的問題。

最後，副總統也再次向「第50屆建築師節慶祝大會」表達由衷恭賀之意，並感謝劉理事長、理監事，及全體建築師界的好朋友們，對國家、社會的重大貢獻。

隨後，副總統親頒「2021臺灣建築獎」予得獎單位，表彰他們對於提升台灣建築設計及推廣環保理念的卓越貢獻。