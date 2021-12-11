北市警內湖分局港墘派出所日前深夜接獲民眾報案，稱家中老翁夢遊走失，全家人在外遍尋2個多小時後仍未尋獲，心急如焚遂向警方求助。
員警黃筱娟、林勁甫及王偉丞等3人獲報後，立即分工協尋，除調閱住家周邊監視器外，並於轄區內驅車尋找，所幸於2小時內在住家附近巷弄內的停車場尋獲，尋獲時老翁正躺睡在停車場內水泥地上，員警向其詢問為何會半夜出現在停車場時，老翁表示完全沒有印象，經初步檢視所幸沒有外傷及生命危險，隨後通知家人到場接送老翁返家。
北市警內湖分局港墘派出所日前深夜接獲民眾報案，稱家中老翁夢遊走失，全家人在外遍尋2個多小時後仍未尋獲，心急如焚遂向警方求助。
員警黃筱娟、林勁甫及王偉丞等3人獲報後，立即分工協尋，除調閱住家周邊監視器外，並於轄區內驅車尋找，所幸於2小時內在住家附近巷弄內的停車場尋獲，尋獲時老翁正躺睡在停車場內水泥地上，員警向其詢問為何會半夜出現在停車場時，老翁表示完全沒有印象，經初步檢視所幸沒有外傷及生命危險，隨後通知家人到場接送老翁返家。
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