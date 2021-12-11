61歲男凌晨走失家人急壞 巧遇警車捎來好消息

台中市南區61歲林姓男子日前不知為何凌晨4時獨自一人在超商外徘徊，店員見有異狀協助報案，警方到場查證身分，考量他疑有失智，決定開車載林男返家，而另一頭其家人也發現他不見，急得像熱鍋上的螞蟻正要外出尋找，才步出家門，就看到巡邏車警迎面而來並且在門前停下，沒想到竟是警方將林男送回家來，讓全家人都鬆了一口氣，十分謝謝警方熱心的協助。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員曾旻傑、廖展興日前凌晨4時許接獲超商店員報案，指稱於五權南路超商前有迷失老人，經警方到場了解，該名男子自稱有人載他到超商，卻無法說明是何人，也不知所為何事，講話前後矛盾。

所幸林男還記得自己的姓名及出生年月日，經比對系統資料，得知其就住在附近距離500公尺處，便協助載送林男返家，警方開到巷內尚在比對門牌尋找林男住家時，就遠遠發現林男家人均在屋外尋找，一行人看到警車到來，彷彿迎來希望降臨，果然走失的老翁就坐在車上，讓全家人都鬆了一口氣。

林男兒子表示父親清晨自行外出，家人心急得要外出尋找，看到巡邏車在門前停下，彷彿吃了定心丸，果然由警方帶來好消息，真的很感謝警方的幫忙。警方提醒如家人曾有走失紀錄，或是經醫師診斷有失智症狀、身心障礙等，可至各區公所申請愛心手鍊，以儘早協助迷失的家人返家。