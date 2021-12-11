與日本動畫《角落生物》、《鬼滅之刃》齊名「小學生三大天王」的《屁屁偵探》，深受全亞洲喜愛，書籍銷量光在台灣就超過200萬，屁屁偵探主角有著奇特像屁股的臉型，擁有清晰的推理腦袋，智商高達1104，率領助手小狗「布朗」解決無數案件，並用簡單的分析帶領小朋友一起動腦辦案，遇到罪犯想逃跑或反抗時會說1句「抱歉，容我失禮了」，並使出「臭屁」攻擊制伏對方，讓他成為孩童界超人氣偶像。

電影版第3彈《屁屁偵探：舒芙蕾島的秘密》是全新原創，這次的地點是在人們可以乘風飛上天的「舒芙蕾島」，怪盜U蠢蠢欲動要偷島上最珍貴又神秘的寶物「風之指標」，還使出秘密絕招，屁屁偵探在這裡也認識能夠在天空自由自在飛翔的少女露露，她到底是敵是友？一起跟屁屁偵探還有布朗守護風之指標，並且揭開島嶼的神秘面紗。該片將於明年1月21日躍上台灣大銀幕，在電影版來臨之前，屁屁偵探的人偶先來跟高雄小朋友們相見歡，大家不僅可以跟最臭屁的偵探合照以外，還有機會拿到早優券等福利，更多詳情請上官方臉書專頁查詢。