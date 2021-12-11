嘉義大學今天早上在蘭潭校區舉行102周年校慶典禮暨YouBike 2.0校內站捐贈儀式及啟用活動，嘉義大學校友們送給母校的生日禮物是YouBike 2.0校內站運輸系統，自10月完工至今，租賃次數已超過2萬次，對校內師生來說是一大福音。

嘉義大學校長艾群表示，感謝校友們合力捐贈51輛自行車及102座車柱，分別設置在蘭潭校區招待所、學生活動中心、行政中心、綜合教學大樓及嘉禾館等5處，今年10月完成設置後，每天約有5、600位師生騎乘公共自行車在校園內穿梭，也成了搭乘電動公車往返市區的學生無縫接軌的運輸工具，周末更是民眾騎乘自行車遊覽蘭潭風景區的交通工具之一。

根據統計，嘉大蘭潭蘭潭校區校內站自今年10月完工後，累積的租賃次數已超過2萬次，每日每車周轉率高達8.5轉，嘉義市長黃敏惠表示，可見YouBike 2.0系統對學校的教育是非常有幫助的，市政府很高興能與嘉大及其校友們共同合作推動綠能校園。

黃敏惠也提到，市區也陸續有新的站點啟用及推動電動輔助自行車，嘉義市將成為更加便利友善的綠能城市，另外為持續鼓勵民眾騎乘，原定到今年12月31日前30分鐘補助10元的優惠措施，將持續到明年6月30日。