新竹街口攻城獅球團於休賽季舉辦吉祥物徵件大賽，且球團決議將徵件大賽中引爆話題的紙箱Uncle選為第2隻正式吉祥物，因其個性設定與背景故事和新竹連結度高且具備正面形象，未來投身於球團的公益活動。吉祥物瑞迪與紙箱Uncle將於晚間開幕戰初登場，球團也在賽前為瑞迪舉辦簽約儀式。

經過與高景炎總經理多次面談，瑞迪與球團簽下一紙2+1年且月薪60000元街口幣合約，附帶簽約金6666元街口幣與激勵獎品一年份純喫茶，只要達成每場賽事捉弄6位獅紫軍即可達標。高景炎總經理表示：「很高興有瑞迪的加入，相信場內氛圍一定會有所轉變，非常期待他在球賽中的表現。」

瑞迪在球團人員見證下正式打卡上班，瑞迪也特別把握時間宣傳新賽季入場贈禮「主場出勤卡」，邀請所有入場的獅紫軍只要在場內找到攻城獅打卡鐘打卡，季末即可憑出勤卡兌換球星互動抽獎資格。瑞迪透過球隊公關表示：「未來我會不定時出沒在觀眾席，希望所有獅紫軍都能熱情的與我互動，我已經準備很多惡作劇來迎接大家。」

相較於瑞迪個性愛現且愛搗蛋，攻城獅另一位吉祥物紙箱Uncle則低調許多，雖球團熱情邀約他正式出席簽約儀式，但紙箱Uncle仍婉拒出席，僅低調表示：「未來我會全力協助球團的公益活動，當我戴上紙箱頭盔、披上披風時，我會在各個角落努力為新竹帶來更多的笑容與溫暖！」

攻城獅球團在休賽季期間積極洽談瑞迪相關合作，於開幕戰前成功與DA VILLAGE品牌吉祥物HOT DOG MAN（熱狗人）聯名登場，首次亮相於服裝商品當中，展現攻城獅可愛的一面。以可愛泡泡字體、瑞迪與HOT DOG MAN呈現為設計主軸，款式上包含了短Tee、雙面穿球衣、女孩長版連身洋裝、棉質帽Tee與適合寒冷天氣運動穿搭的寬版機能落肩帽TEE，此次也針對孩童推出雙面穿球衣，讓全家大小能一同穿著進場應援。全系列商品已於12月7日起在攻城獅官方商城、DV STORE 運動文化商城販售，且今日起將於攻城獅主場官方商品部全面開賣！