每年年底又是蘋果、安卓兩大系統公布年度APP的時間，今年因著大半年的時間依舊在嚴峻的疫情中渡過，因此與「遠距離」有關的APP就特別受歡迎，像是遠距學習特課程、能與親友透過APP玩遊戲聯繫感情等APP就成為熱門趨勢之一，還有在減少出門的期間，也能維持認識新朋友、與人聯繫等社交APP，也是疫情間不能少的工具，最後就是各種能夠打發時間的手遊，皆是今年的熱門APP之選。

《Swipe》為Google Play的2021年度最佳應用程式，主打不用出門，在家就能在線上學習多樣化的線上舞蹈課程。（翻攝Google Play Store）

《Swipe》為Google Play的2021年度最佳應用程式，主打不用出門，在家就能在線上學習多樣化的線上舞蹈課程。（翻攝Google Play Store）

《Among Us!》成為了APP Store上的年度趨勢獲獎APP，是一款需要透過與隊友溝通來進行的遊戲，不必出門就能與好友玩樂溝通的好選擇。（翻攝APP Store）

《Among Us!》成為了APP Store上的年度趨勢獲獎APP，是一款需要透過與隊友溝通來進行的遊戲，不必出門就能與好友玩樂溝通的好選擇。（翻攝APP Store）

今年Google Play的年度榜單上，就由《Swipe》獲得了年度最佳應用程式，主打不用出門，在家就能在線上學習多樣化的線上舞蹈課程，還有獨家研發的互動學習系統，可以透過左右鏡像、前後視角，以及「學習魔鏡」疊影等功能，即時比對學習動作，讓使用者能馬上了解自己動作、角度的正確度。在APP Store上也發現今年的年度趨勢獲獎者的主題，均以「聯繫」為主要目的，像《Among Us!》就能夠讓4到15名玩家同時進行遊戲，透過合作去完成不同的小遊戲之餘，當中也要與隊友溝通，才能成功抓出隊伍裡的間諜，可是在疫情當中，不必出門就能與好友玩樂溝通的好選擇，也反映出「遠距離」的APP在疫情中對民眾的幫助及重要性。

《Clubhouse》為Google Play的2021年度最具娛樂性應用程式，用戶可透過語音去參與有興趣的話題討論，讓其成為了新世代的熱門社交APP。（翻攝Google Play Store）

《Clubhouse》為Google Play的2021年度最具娛樂性應用程式，用戶可透過語音去參與有興趣的話題討論，讓其成為了新世代的熱門社交APP。（翻攝Google Play Store）

《Bumble》同樣為APP Store上的年度趨勢獲獎APP，主打提升兩性關係平等的目標下，在APP中鼓勵由女性開啟對話，打破一般只能由男性主導的框架。（翻攝APP Store）

《Bumble》同樣為APP Store上的年度趨勢獲獎APP，主打提升兩性關係平等的目標下，在APP中鼓勵由女性開啟對話，打破一般只能由男性主導的框架。（翻攝APP Store）

除此以外，社交、娛樂APP也是疫情間不能少的好伙伴，在Google Play上就由年初大熱的語音社交APP《Clubhouse》獲得了年度最具娛樂性應用程式，因著使用者能透過語音去參與有興趣的話題討論，或是聆聽專業人士的分享、教學等特色，讓其成為了新世代的熱門社交APP。在APP Store上同樣獲得趨勢獎的《Bumble》，不僅僅是為了約會戀愛的交友APP，更是能夠讓用戶結交朋友、拓展職場人脈的社交型APP，而且因致力提升兩性關係平等的目標下，在APP中更是鼓勵由女性開啟對話，打破一般只能由男性主導的框架，也能減少不必要的打擾、甚至騷擾，因此也成為了疫情中認識新朋友的工具之一。

《哈利波特：魔法覺醒》為Google Play的2021年度最佳遊戲，把魔法世界轉變成輕鬆的手遊，成功吸引了不少玩家加入遊戲。（翻攝Google Play Store）

《哈利波特：魔法覺醒》為Google Play的2021年度最佳遊戲，把魔法世界轉變成輕鬆的手遊，成功吸引了不少玩家加入遊戲。（翻攝Google Play Store）

《英雄聯盟：激鬥峽谷》主打節奏明快的比賽，同時在Google Play與APP Store上上榜，成為了票選最受歡迎遊戲，以及年度iPhone遊戲。（翻攝APP Store）

《英雄聯盟：激鬥峽谷》主打節奏明快的比賽，同時在Google Play與APP Store上上榜，成為了票選最受歡迎遊戲，以及年度iPhone遊戲。（翻攝APP Store）

而手遊也是不少現代人離不開的APP之一，今年在Google Play上的年度最佳遊戲就由《哈利波特：魔法覺醒》獲得，不僅是迎來20周年的熱潮，更因為把魔法世界轉變成輕鬆的手遊，不像一般傳統IP遊戲讓玩家當主角，而是由玩家去進入霍格華茲的世界當起新生，讓粉絲們更有投入感，也因此帶動了遊戲的熱度。另外還帶經典的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，就同時在Google Play與APP Store上上榜，成為了票選最受歡迎遊戲，以及年度iPhone遊戲，以多人線上戰鬥競技遊戲MOBA玩法，配上自動攻擊等特色，節奏明快的比賽，一次收服不同平台特新手或老玩家。

《麻糬貓收藏》由台灣遊戲團隊所開發、以可愛的小貓角色及簡單直覺的玩法，同時奪下台港兩地的「年度最佳休閒遊戲」。（翻攝Google Play Store）

《麻糬貓收藏》由台灣遊戲團隊所開發、以可愛的小貓角色及簡單直覺的玩法，同時奪下台港兩地的「年度最佳休閒遊戲」。（翻攝Google Play Store）

《Toca Life World》為APP Store上的年度iPhone APP，主打能夠讓玩家自行建立世界、人物角色、故事等創意玩法，更能加強孩童創意及身分認同感。（翻攝APP Store）

《Toca Life World》為APP Store上的年度iPhone APP，主打能夠讓玩家自行建立世界、人物角色、故事等創意玩法，更能加強孩童創意及身分認同感。（翻攝APP Store）

最後療癒系的遊戲也是榜上有名，像Google Play上由台灣遊戲團隊所開發的《麻糬貓收藏》，可愛的小貓角色及簡單直覺的玩法，成為了熱門的抒壓APP之餘，更同時奪下台港兩地的「年度最佳休閒遊戲」。至於在APP Store上的年度iPhone APP就由《Toca Life World》獲得，其主打能夠讓玩家自行建立世界、人物角色、故事等創意玩法，為一款針對孩童所設的遊戲，不僅能讓孩子發揮創意，更能在角色上找到身分認同，就連在Twitter上也能看到不少成年人發表自己的創作，可見其擁有的特色所吸引到的玩家，絕不僅於是孩童而已。

《水滴發票》為Google Play的使用者票選2021年度最佳應用程式，不僅可以AI對發票更方便，還能輕鬆掌握花費更省時。（翻攝Google Play Store）

《水滴發票》為Google Play的使用者票選2021年度最佳應用程式，不僅可以AI對發票更方便，還能輕鬆掌握花費更省時。（翻攝Google Play Store）

《Canva》為APP Store上的年度趨勢獲獎APP，擁有各種設計工具與模板，讓不會製圖的新手都能輕鬆使用。（翻攝APP Store）