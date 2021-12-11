當歐洲央行(ECB)下周四開會時，似乎需要作出一重大決定，即決定結束大規模債券購買計畫。

在嚴重新冠疫情的後期，ECB將調整貨幣政策，將大幅減少購債，依照ECB理事會成員的計畫，ECB將從明年4月初起結束1.85兆歐元的緊急傳染病購買計畫(PEPP)，而較小規模的200億歐元資產購買計畫(APP)將持續進行，但將重新定位。

在結束PEPP大規模購買計畫之後，政策進行調整相當重要，以達成平穩過渡，不至於導致金融體系崩潰，即發生所謂的懸崖效應。與此同時，ECB可能打算對對APP購買規模和購買期限設定嚴格限制。

無論如何，ECB從4月開始的債券購買量可能遠遠低於目前PEPP和APP的總和。ECB沒有對此評論表示意見。同時業內人士指出，ECB目前尚未作出決定，細節尚待澄清。有一種可能選項是為APP設定到明年底前的一購買總量。ECB也可能選擇發出訊號，即會根據形勢來調整當前的購買計畫。

不過一些高級官員已經聲稱，ECB保證購買行動至少會持續到2022年底，打壓對升息的押注。ECB已經暗示過，即退出債券購買計畫，應該在對利率做出新決策之前完成，而如果APP在明年底到期，這很可能強化市場對利率走向的想像。而ECB行長拉加德(Lagarde)曾一再明確強調，明年底前升息的機會相當的低。

通膨是另一個考慮要項。ECB相當擔心通膨不會如預期般跌到2%的目標，ECB是希望通膨的發展，讓ECB在2023年有升息的空間。ECB首席經濟學家Lane Philip說，預計明年的通膨將大幅下降，並在中期內回到低於ECB目標的水準。

最後，ECB理事會來自愛沙尼亞央行行長的代表Madis Mueller認為，在PEPP到期後，不需要額外的刺激計畫。ECB也可能遷就一些立場強硬的代表者。

由於通膨前景的不確定性，一些決策官員最近也考慮將一些決定推遲到二月，那時通膨的迷霧應是比較可察覺的。但據內部人士透露，下周有必要為APP的未來形式設定基石和定調。明年春季關閉PEPP的決策也是無可避免的，但是外界希望把另一扇門打開，讓前景可見。

ECB也可能發出信號，即在市場出現不利動蕩時，PEPP可以重新啟動。奧地利央行行長兼ECB代表Robert Holzmann已經暗示，PEPP不會被廢除，而是「被放在等候室裡」。(編輯整理：張朝欽)