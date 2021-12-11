「歡迎來我們這一家〜充滿歡樂的一家〜」這句歌詞有勾起你熟悉的童年回憶嗎？《我們這一家》是不少人在下課或吃飯時必看的經典卡通！而承包劇中大多笑點的花媽其實也有不少致命的缺點，歡笑的背後藏著許多人性黑暗面，以下帶你一起解析，劇中情節所展現的花媽真實人格吧！

＃「貪小便宜是常態」

花媽時常貪小便宜，囤了許多不必要的東西 (圖/截自《我們這一家》)

身為家庭主婦代表的花媽，平時大咧咧又不拘小節的個性是許多觀眾的快樂泉源，但花媽的缺點可是多到一隻手都數不完，其中最廣為人知的就是「貪小便宜」家庭主婦為家裡精打細算很正常，但花媽已經到了走火入魔的程度了，在第100話中便可看出，花媽只要對於很便宜的東西，就會一次買很多，不管好壞，導致最後其實花了更多錢。

＃「寒酸晚餐的真相」

花媽準備的晚餐，有時令人不敢恭維 (圖/截自《我們這一家》)

《我們這一家》的另一個標誌就是「特色菜單」劇中可看到不少花媽自製的像是蛤蜊咖哩、雞蛋拌飯等，甚至有時候連一餐都不像一餐，根本就是「寒酸晚餐」等級，花爸不在家，就只給橘子柚子吃吐司當晚餐，究竟為何花媽會有這樣的陋習呢？原因就是「花媽討厭下雨天」只要一遇下雨天，花媽絕不出門，自然晚餐也跟著縮水起來。

＃「重男輕女？」

在外人看來，花媽多少有點重男輕女 (圖/截自《我們這一家》)

兩個孩子相較起來，花媽其實疼愛柚子多一些，在某集中當橘子向花媽詢問：「媽，你怎麼對柚子這麼好？」花媽只淡淡地說了一句「他跟妳不一樣，不會哇哇大叫。」就轉身繼續做自己的事，或許對花媽來說，這樣的對待並無問題，但對橘子來說可能會是一種傷害也說不定。

＃「不分青紅皂白」

花媽經常不分青紅皂白的罵小孩 (圖/截自《我們這一家》)

花媽在劇中最常做的事對小孩發脾氣，甚至被柚子稱為「嘮叨機關槍」有一橋段原先是花媽想將家中多餘的物品，拿到二手市場中拍賣，但卻為了多賺點錢，竟逼著橘子和柚子拿出自己珍藏許久的物品出來賣，兩人反抗不成被花媽大罵一頓後，最後還是將收藏交給花媽，結果最後賣出去的都不是家中多餘的東西，反而是兩小孩所珍藏之物品。

小時候在看《我們這一家》會覺得笑果連連，長大後你會發現許多卡通都暗藏著不少陰暗面，不少橋段想探討的道理甚至還可以套用到現今的生活中，所以別再說卡通不營養了啦！不少卡通還暗藏著許多人生道理等你一一挖掘喔！