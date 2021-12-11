黃明志（左）新歌邀謝和弦合作。（亞洲通文創提供）

黃明志（右）新歌邀謝和弦合作。（亞洲通文創提供）

黃明志、謝和弦合作的新歌《揪你出去玩》，唱出想終結2年多以來全世界飽受疫情的夢魘；面對外界質疑為何找謝和弦合作，不擔心他負面形象影響？ 黃明志緩頰說：「大家都看到謝和弦不是很正常，有躁鬱症啊，消息一出來聽到我有點嚇到，私下覺得謝和弦比新聞裡面看到的正常，比新聞裡面看到的認真，這次的合作非常順利愉快，他整個配合度很高。」

其實2人多年前在馬來西亞某間餐廳認識，當時謝和弦為了追女生獨自一人追到大馬，黃明志對他第一印象就是「屁孩」，這幾年謝和弦因躁鬱症曾有不少脫序行為引爭議，黃明志力排眾議邀約合作，謝和弦也相當認真，合作前在家做了很多功課，老婆莉婭嚴格盯緊他苦練，謝和弦笑說：「不想在黃明志面前丟臉，因為知道他對每個作品都很有要求。希望可以透過這次的合作讓自己更提升，不能辜負黃明志當製作人，錄音配唱氣氛很歡樂，但沒在開玩笑的。」

目前已有500多萬人死於COVID-19，黃明志創作這首歌寫出大家心中的希望想出國玩、拋開口罩不要有實名制的日子，並向醫護人員和抗疫前線人員致敬，黃明志說：「《揪你出去玩》的精神是在表達突然間疫情真的結束了，突然間某個國家發明了某一種病毒，以毒攻毒，把這個COVID-19消滅掉，這個世界上到底會怎樣？這一天的到來大家可以爽爽就去搭飛機，爽爽飛來飛去到處去玩，其實這個要求沒有很過分，也沒有很奢侈，就只是回到以前的模樣，可是感覺現在的情況來看是很難才做到。」

《揪你出去玩》MV由黃明志執導，動用超過百位臨演、運用一鏡到底呈現視覺，黃明志坦言拍攝過程很痛苦，「因為我們要一直彩排一直彩排一直彩排，一直跑來跑去，一直重複又重複」，超怕謝和弦心裡有6萬隻草泥馬快要飆出口，謝和弦則說：「才不會想飆髒話，很難忘看到黃明志當導演的樣子，很嚴格又很認真，眼中只有作品，要求完美真是一個工作狂人。」

黃明志之前在臉書發文表示和陶晶瑩合作的〈十個男人〉因得不到原創授權，導致新專輯 《鬼才做音樂》卡關，問及目前進度？經紀公司亞洲通文創表示仍在解決中，「對於這件事情是我們不對在先，要跟大家致歉下次不會那麼掉以輕心，請所有的粉絲耐心等待。我們團隊也是很尊重智慧財產，沒想到會拖那麼久，所以也不敢推出我們的專輯，希望粉絲們再等等」。