P3實驗室吃案？確診女助理被鼠咬有通報長官 中研院：不知道為何沒繼續上報

中研院前研究助理（案16816）日前染疫，曾在10月、11月操作實驗鼠時被咬傷。依照現行SOP，事故發生後需層層上報，但經調查發現事故只報到實驗室長官。中研院院長廖俊智表示，依照既有SOP，事故發生時需馬上隔離當事者、操作人員，並通報主管機關，初步看來，SOP的遵循有疑慮。對於這樣的行為是否將被懲處，需等報告出來再釐清是否違反《傳染病防治法》、院裡面的規範及倫理公約。

根據中研院災害事故應變通報流程，災害發生後需要層層上報到所中心應變單位，再上報到院本部，但中研院學術及儀器事務處處長陳建璋表示，個案第1次被咬時，上報在第1階段就斷裂，只報到P3實驗室長官，不曉得為何沒繼續往上通報。

案16816離職前，11月底時曾向基因體中心反應實驗室長官對她的工作不滿，言語令她不舒服，基因體中心12月7日為此召開協調會議，由該中心副主任主持，參與者包含P3實驗室主持人、勞工代表等，事後案16816表示會議過程和平，不會再向遠方的獨立委員會申訴，也表示希望不要再有類似事情發生。

指揮官陳時中表示，不論是P3實驗室也好，各種實驗室都有精確的指引在，現在要做的是確認有無確實遵照SOP來做，若有問題就需要把SOP修訂的更安全，若沒有，需要了解其中的原因、困難和教育訓練問題，這幾天會儘速釐清。廖俊智表示，我們要查的是SOP是否有被遵循，初步看來這方面仍有疑慮。

對於中研院沒有上報高層，是否會做懲處？廖俊智表示，需等報告出來，釐清是否違反《傳染病防治法》，以及院裡面的實驗室操作規範、研究人員倫理公約等。依照現行SOP，事故發生時，第一時間會隔離當事者，所有P3實驗室的操作人員也會暫時隔離，馬上通報主管機關，按主管機關交代的任務一步一步進行，至少第一步是往上通報。

陳時中表示，通報牽涉人與人之間的關係，需要釐清，要不然現在來臆測，會產生很多傷害，我們可以看到當事人最後一天做相關的協調會中強調，希望日後不會有類似事情發生，我想我們都會有同理心，此事的究責會做，但現在重要的是讓社區安全，這是我們在努力的方向。

由於案16816在淡江大學推廣教育處進修日文課，陳時中表示，日文課的1名老師、12名學生，因一起上課的時間較長，他們都列為居家隔離對象，現在他們都在集中檢疫所，檢驗陰性。至於來往的人，就好像做捷運、公車一樣，有足跡在，但是短暫接觸比較沒有風險，不過疫調還會持續進行。

針對此案對社區的風險，專家諮詢小組召集人張上淳表示，案16816目前的接觸者都在隔離中，最密切的接觸者如果到14天都沒有發病，就表示沒有被傳染到，基本上就可算是初步的安全。