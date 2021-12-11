台灣籃球名人堂協會於11日舉行典章委員會第2次委員會議，會中就「台灣籃球名人堂評選規章」條文進行確認，其中球員退役滿5年、教練與裁判退役滿2年具候選資格確立，另有前科者不得提名基本原則，接續將進行提名委員會作業，計劃於明年9月評選出首屆台灣名人堂成員。

做為遴選台灣名人堂成員法源依據的「台灣籃球名人堂評選規章」，今日由台灣籃球名人堂協會典章委員會最後討論與修改，主任委員張思敏主持，理事長王信良列席，包含資深籃球國手、學界、媒體及律師代表組成的委員會，討論熱絡。

會中除了確立球員退役滿5年基本原則外，代表國家在國際重要比賽贏得年度個人獎項或締造紀錄者，以及擁有各國聯盟或聯賽球員資歷至少10年以上兩項做為條件，得具候選資格。

至於教練及裁判部分，由原本退役滿半年，改為滿2年的基本原則，資歷均需滿10年以上，其中教練在各國頂級籃球聯賽及代表國家贏得獎項及締造紀錄者，以及裁判在各國頂級聯賽與在重大國際賽事執法具有重大事蹟者，得具候選資格。

另外，代表國家在國際賽爭取到優異成績的「球隊」，以及對籃球界有「特殊貢獻」的人士，都可列入選拔。「台灣籃球名人堂評選規章」法源確定，下一步將於明年起正式展開提名作業，交由提名委員會來進行，最後交由評選委員會確定最後入選名單。