擁有半導體製造技術、工業品質研發、醫療技術與消費者光學市場4大事業體的蔡司集團，適逢175周年，11日在巡迴全台的行動體驗車開抵台南市，業者相準台南市的南科與綠能科學城發展，宣布在台南市落腳設立辦公室，提供300個職缺，大部分錄取者皆為台南人。

蔡司集團接受全球數位晶片光學技術製造，半導體事業占集團過半的技術支援，業者看準台南科學園區與沙崙綠能科學城的發展，在台南設立辦公室，加入半導體產業鏈，提供即時支援。

業者11日在新光三越中山店舉辦175周年活動，1輛「光勢力品牌行動車」開到現場展示。民眾參加闖關活動，可抽價值上萬元的鏡片大獎。

蔡司集團總經理章平達表示，新冠肺炎疫情下，民眾在家看螢幕的時間增多，台灣兒童近視率在亞洲名列前茅，根據EyeWorld調查，全亞洲2050年會有90％青少年患有近視眼，證明眼睛保健很重要。

蔡司集團是國際高科技公司，品牌形象過去常被認為與消費者互動冰冷，業者希望拉近品牌與消費者距離，趁175周年慶，舉辦行動車活動，去年在台南、高雄增設辦公室與訓練中心，未來5年在台員工增加至300人，其中多數為在地就業者。