退役NFL球星德瑪利斯湯瑪斯（Demaryius Thomas）於美國時間12月9日在喬治亞州羅斯韋爾的家中猝逝，年僅33歲。湯瑪斯出生於12月25日，原本在半個月之後就是他的34歲生日。《今日美國》引述警方的說法，大約在晚間7點前有人報警，警察到湯瑪斯家中的淋浴間發現倒地的湯瑪斯，不久後即宣告他死亡，但死因不明。

湯瑪斯是身高190公分、體重超過100公斤的壯漢，球員時期效力丹佛野馬9年，擔任外接員，4度入選全明星賽，拿下1次超級盃冠軍（2015年）。後來他轉到紐約噴射機隊，今年6月28日宣布退休。湯瑪斯的親戚推測他在淋浴時死於癲癇發作，他過去1年已有症狀。湯瑪斯沒有結婚，為了提防癲癇發作，他的司機握有他家的鑰匙，最後也是司機第一個發現他。

1987年耶誕節，湯瑪斯出生在一個荒唐的家庭，警察衝進他的家中抓走他母親與外婆，她們因為販毒罪，母親被判刑20年、外婆終身監禁。湯瑪斯是被姨母養大的。直到2015年11月，時任美國總統的歐巴馬(Barack Obama)提前釋放湯瑪斯的母親，2016年她終於第一次親眼看兒子打球。湯瑪斯是虔誠的福音派基督徒，手臂刺有耶穌的肖像。

剛退休不久就去世，這對業界帶來重大衝擊，NFL、野馬隊官網及他隊球星都發文哀悼。名人堂四分衛曼寧(Peyton Manning)是湯瑪斯的前隊友，曼寧說：「他是個殿堂級的好球員，但他做人比當球員更成功，這顯示他是個多麼棒的人。」湯姆布雷迪(Tom Brady)說：「很遺憾早上起床就聽見好友去世的消息。」

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