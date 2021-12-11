根據最新觀測資料，中國天津到上海等地區昨天至今天持續出現霾害現象，環保署研判，境外污染物將在12日晚間伴隨東北季風影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象；14日白天起中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積情形，請留意空氣品質變化。

環保署表示，今天至明天上午環境風場為偏東風，風速較弱，背風面的西半部污染物易累積，空氣品質為普通至橘色提醒等級；中國上海一帶過去24小時PM2.5小時濃度約每立方公尺70至110微克，預估明天晚間起將隨東北季風增強影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度將達每立方公尺40至60微克，隨著境外污染物往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象，預計要到14日白天起，中部以北地區才會逐漸緩和。

環保署指出，因應境外污染可能影響空氣品質，環保署除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。