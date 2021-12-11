富邦悍將投手江國豪今年10月動刀解決手傷，前天已經開始短傳，對於接下來的復健時間表，他自信地說：「趕上明年春訓沒問題。」

江國豪去年季末手就受到骨刺困擾，當時評估只需要治療、恢復，沒想到狀況不見好轉，後來還出現神經的問題，一度還找不出原因，整季只在一軍出賽1場、4.1局，最後決定在10月動刀。

江國豪解釋最終選擇開刀的原因，「之前都是保守治療，但都沒有達到成效，沒辦法全力投球的情況下，就決定馬上動刀。」在傷勢反覆的情況下，江國豪一度感到挫折，「一直沒辦法解決問題很頭痛，第1次遇到問題會不知所措，但教練就是安慰我，叫我盡量做，如果沒辦法再另外做打算。」

「後來開刀後發現骨刺原來滿大顆的，在骨刺游離的情況下有可能會壓迫到神經。」開刀後沒多久，江國豪就接到隊長林哲瑄打來的問候電話，「他幾乎每天都會打給我，打來講得幾分鐘後就掛掉，怪怪的，他應該是覺得很無聊，我都不在，沒人鬧他，那時候他也是問我開刀完好不好。」

江國豪透露，自己在前天已經開始丟球，「以開刀來說，我的進度算是快的，跟上球隊進度、趕上春訓沒有問題。」今年球季富邦啟用不少新人，也讓球隊多了更多可用之兵，江國豪認為這是好事，「好的投手不嫌多，也有學長年紀比較大了，有年輕投手上來是好事情。」