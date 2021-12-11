法藏法師告訴會員「施暖不施憐」，務必尊重社工的專業評估，才能做好每件個案服務。（新北市社會局提供）

楠西萬佛寺雖位於台南市楠西區，但行善足跡早遍布全台。該寺方丈法藏法師結合全國志工，成立善緣慈善會，透過與各縣市社會局合作，以長期關懷輔以金錢及物資協助弱勢家庭，光在新北市12年來已挹注「善緣戶」超過2000萬元。法藏法師告訴每位會員「施暖不施憐」，務必尊重社工的專業評估，放下我執，以柔軟和慈悲心，才能做好每件個案服務。

善緣慈善會今（11）日上午在新北市板橋區農會大樓辦理全國大會，來自北中南各地志工會員齊聚一堂，並與全台12個社福中心就服務脆弱家庭的經驗進行教育訓練和分享。

新北市社會局副局長許秀能帶領社工科和各社福中心主任到場參加，感謝善緣慈善會12年來與新北各社福中心合作，不分平時假日長期深入關懷陪伴困頓家庭，讓他們不僅安身，也安心，成為社工最大的後盾。

據悉，法藏法師在入佛門前就讀成功大學物理系，他說從小看牲畜被宰殺便起憐憫之心，看到別人受苦，有如自己受苦；學物理在追求宇宙真理，在接觸法華經和金剛經之後，於35年前毅然出家，希望以大乘佛法入世修行。

法藏法師於2009年成立善緣慈善會，開始全國行善志業；2010年在張義德董事長夫婦引介下，與新北市七星社福中心首度合作，繼而擴及其他地區。法藏表示，社福中心是服務弱勢的最前線，社工們對於每個案家最為清楚，因此希望每位會員務必尊重社工的專業評估。

法藏法師將每個社福中心轉來的服務個案稱為「善緣戶」，他交代每位前往關懷幫助的會員志工務必放下我執，奉行善緣慈善會的精神：「募心勝募錢，施暖不施憐；隨力並隨緣，修行在當前。」

三重社福中心主任劉彥伯表示，善緣慈善會每3個月會與社福中心開會，針對個案需求提出討論，並且非常尊重社工的評估和處遇，在關懷訪視案家時，除金錢和物資的挹注外，從生活困境﹅生涯規劃、甚至生命價值無所不談，建立彼此的信賴關係，共同服務案家。