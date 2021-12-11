氣溫下降禽流感又來了，彰化竹塘撲殺1萬6778隻蛋雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

氣溫下降禽流感又來了，彰化竹塘撲殺1萬6778隻蛋雞。

氣溫下降又進入冬季禽流感好發時節，彰化縣動物防疫所12月6日接獲竹塘鄉一蛋雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，10日經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬6778隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，目前正處候鳥南下度冬及，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場安全措施，加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候鳥、野鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，違反規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。