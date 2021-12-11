網紅「FBI帥哥」鄧佳華宣布離開直播團隊，與前老闆連千毅撕破臉，如今又與情色平台TWAV簽約，以藝名「真田弦一華」正式進軍AV界，首部作品合作對象是F級女優孟若羽，不過鄧佳華本人卻領不到任何酬勞，讓前老闆連千毅無奈表示：「真的是很悲哀」。

AV導演圤智雨提及幫鄧佳華找到同意合拍AV女優的經過，最終決定鄧佳華本人片酬為零，而孟若羽酬勞加六成，會這樣是這次拍片並不是聘請鄧佳華當專業男優，而是幫他「圓夢」，消息曝光後，前老闆連千毅在沉默數日後終於發聲：「看到鄧佳華要拍AV的新聞，酬勞是零元，給一個破處的紅包600元，整天在想查某康，真的是很悲哀」。

連千毅認為鄧佳華整天為了女人，願意在眾人面前赤裸身體當露鳥俠，更嘲諷：「連去捐精子的錢都比他多」，接著表示：「這就是人家在講的，用下半身思考，當他身上的錢花光之後，也只能去打零工了」，對於要和鄧佳華合作拍片的女優孟若羽，他無奈表示：「辛苦了，這位女優，為了工作而犧牲」。

F級女優孟若羽接下女主角引發熱議，導演圤智雨表示她近日承受不少壓力，但都是自己思考多日後的結果，更強調從頭到尾沒有人進行逼迫，但提到鄧佳華在記者會上對情趣娃娃的模擬試驗相當粗魯，調情話語也讓人傻眼，感覺最後可能會將AV拍成喜劇，不禁擔心女優會因此受傷。