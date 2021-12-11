一名女導遊與已婚的遊覽車司機日久生情，多次通電話大聊鹹濕話題，女導遊曾在對話談及「早點洗一洗，等等才可以給老公親親吸吸」等，讓正宮氣炸，把兩人告上法院求償。橋頭地院審結，判女導遊、人夫需各賠10萬元。可上訴。

根據判決書，正宮主張為遊覽車司機的妻子，但女導遊明知司機已婚，仍於2020年3月間多度打電話給她老公，她老公也會對女導遊說，「老婆」、「愛你喔」、「我想你」等語，甚至對她與小孩口出惡言，她已向家事法院訴請離婚，同時提告向老公、女導遊分別求償200萬元、100萬元精神撫慰金。

女導遊辯稱，她因工作緣故經常與人夫的公司有聯繫，而人夫為遊覽車司機，平時對領隊與導遊都很照顧，經常互相開玩笑，以前她雖常聽別人說遊覽車司機與小姐出團會睡一起，但她跟人夫僅在電話上打嘴砲，包括老公、老婆等稱呼都是玩笑，絕對沒有不倫關係。

橋頭地院法官勘驗證據，發現人夫在對話中談及說，「叫老公很平常，那是至親的稱呼，連你在跟我愛愛的時候都會一直叫著、連你在跟我做愛的時候都叫我老公啊」，女導遊回應「可以」等語。

法官還發現，女導遊曾說，「我先到我就先洗澡洗一洗這樣你剛好到、洗乾淨就可以給老公親親吸吸、可以光著身體跟老公抱在一起。」等，法官認為，兩人的對話涉及男女情愛，可使人相信兩人有親密行為，且逾越正常男女分際，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判人夫、女導遊需各賠10萬元。可上訴。