新北市鶯歌陶瓷老街今舉行「2021新北鶯歌嘉年華」，現場除了有鶯歌地標「守望鶯歌」造型的6公尺高空飄氣球外，還有鳥造型變裝遊行隊伍繞行老街，沿街也有「鶯陶我最繪」彩繪競賽、「玩味小市集」、「互動趣味歌仔戲」等活動，經發局更串連老街百家商店，推出加倍券優惠，民眾只要在民眾只要在合作店家消費滿千就送陶瓷吸水杯墊組與陶瓷訂書機等限量好禮。

新北市府結合老街業者舉辦鶯歌嘉年華，活動人員現場換上各式鳥類服裝與新北市副市長劉和然、立委蘇巧慧、市議員洪佳君和蘇泓欽等人一同遊街，而老街各個角落也有安排街頭藝人隨機表演，還有丹鳳高中儀隊團表演拋槍，吸引眾多民眾圍觀。

劉和然表示，新北市立美術館、捷運三鶯線以及三鶯大橋改建等重大建設都將在近年陸續完成，市府對於在地商圈行銷宣傳、陶瓷工藝園區等計畫也投入相當多心力策畫，希望將鶯歌打造成藝術之都，這次新北鶯歌嘉年華更與地方商圈合作，除了形塑節慶品牌，也結合在地陶瓷產業，推出手作體驗遊程，希望為鶯歌地區帶來更多觀光人潮。

經發局長何怡明表示，11、12日嘉年華活動期間也搭配加倍券行銷，民眾只要在三峽、鶯歌老街合作店家消費滿500元，就可以兌換面額100元的消費抵用券以及參加抽獎，另外，民眾若參與「鶯陶我最繪」彩繪競賽人氣票選，就有機會把1000元消費抵用券帶回家，希望藉此帶動老街買氣，重振疫後經濟。

經發局補充，除了新北加倍券外，民眾只要在新北轄內單筆消費發票滿300元就可參加抽獎，市府將在12月21日抽出第一波中獎名單，第一波抽獎發票期間為10月8日至12月15日止，登錄截止日至12月17日止，截至明年2月15日止累積消費滿2000元可再加抽保時捷電動車，詳情可至經濟發展局網站查詢。