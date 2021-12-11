台北市民生社區中心不論假日或平常日，總是吸引大批民眾前往運動、洽公，因為樓層高，4座電梯常是大排長龍，北市民政局花費85萬推出「爬樓梯獎勵」活動，單月最多累積6000階，可領150元禮券。議員質疑本來喜歡爬樓梯就以長者居多，根本吸引不了年輕人，也有議員認為不能獨厚民生社區，要求每一行政區都要找一處試辦。

民生社區中心有11層樓，包括體育館、有氧舞蹈教室、健身房、里辦公處、長照機構、圖書館、親子館，往來人潮相當多，但僅有4座電梯，電梯口常是大排長龍。

市府為鼓勵民眾多走樓梯，減少民眾等電梯時間，今年9月至11月舉辦爬樓梯獎勵活動，民眾在各樓層設置QR Code，計算參與民眾1個月爬樓梯累計階梯數，單月累積2000階可領50元禮券、4000階100元禮券，最多6000階可拿到150元禮券。

議員王浩質疑，喜歡爬樓梯的民眾本來就以長者居多，吸引不到年輕人，獎勵爬樓梯達不到效果。

議員游淑慧認為，每個行政區、社區都應該鼓勵民眾多爬樓梯，為什麼只辦在民生社區，她要求市府應該12個行政區統統做才公平。

對此，民政局自治行政科長方英祖回應，9月開辦參與人數受疫情剛趨緩、解封影響，以鼓勵為主，至於是否擴大到12個行政區，將再進一步找合適地點評估。