2022年即將到來，韓國占星師Bond Street分析12星座在2022年的運勢，其中白羊座、雙魚座將在2022年面臨人生的轉捩點，把握機會將能讓人生更上一層樓。

▍白羊座

白羊座將在2022年面臨人生轉捩點，這個時機大概12年才會遇到一次，人生會有很大的改變，可能會經歷搬家、離職、升官、結婚、生育等重大事件，大概在5月中旬就會遇到，然後在10月底到12月中會迎來休息時間。與木星相遇的白羊座，2022年很幸運，並且有成長機會，2022下半年到2023上半年會遇到改變自己的機遇，現在起至2022年5月初可以多多回顧、反省自己，然後就能揮別過去，做出不讓自己後悔的判斷。

▍金牛座

2022年是金牛座的「希望和友情之年」、「治癒之年」，金牛座在2021年社交比較頻繁，感受到明顯壓力，2022年與大家的關係會變得較為融洽，金牛座在2022年會很需要旁人的幫助，建議要放下成見，多聽旁人的意見，若能妥善運用大家的能力，將能給自己很大的幫助。金牛座若想要成功，必須多溝通合作，才能達到理想中的目標。

▍雙子座

2022年是雙子座的「大活躍之年」，從2021年5月至7月已經歷第一波的大活躍，在2021年尾至2022上半年，將經歷第二波大活要時期，過去的努力化為成果，在這一年會獲得許多「名譽上的成功」，在職場上獲得一定的口碑，坐上讓大家羨慕的位置，受到尊敬，在2022年8月至2023年3月，會踏入鬥爭和勝負的時期，火星能量帶來挑戰，促使你們展開全新的開始。

▍巨蟹座

巨蟹座將在2022年踏進全新領域，需要不斷學習、與不同的人溝通，在2022年初到5月上旬是學習時期，5月中旬到2023年5月進入挑戰時期，過去學習的成果終於派上用場，過去如果學得越好，越有機會獲得成功。2022年的巨蟹座變得比較大膽，可以把握機會嘗試新事物，將有令人驚喜的收穫。

▍獅子座

2022年是獅子座的「禮物之年」，這一年將會獲得許多收穫，無論是實際的禮物，或是有用的意見、發展機會等，也可能習得新的技能。2022年人脈會變得更成熟，可以更加深入了解過去認識的朋友，發展更緊密的關係，在此同時也要小心小人搗亂。2022年8月下旬到2023年3月在職場上會受到同事幫助，彼此互補，創造事業高峰。

▍處女座

2022年是處女座的「重要約定之年」，這一年會許下許多重要的約定，像是求婚、訂婚、結婚、買房等，這一年同時也是處女座的「熱情與愛情之年」，會和愛人的關係更親密，彼此更有共識。2022年3月初之前，處女座會非常有行動力，想要爭取表現機會，2022年8月下旬到2023年3月，處女座將迎來「挑戰的季節」，會變得很忙，會花許多心力在不熟悉的領域，想試試看但又不確定是否會成功。

▍天秤座

2022年是天秤座的「家庭之年」，和家人的關係更好，家庭氣氛也更和諧，2022下半年會有更多機會和外面的世界接觸，要和許多陌生人溝通，建議要打破成見，才能和大家和睦相處，這一年認識的新朋友會在2022下半年帶著天秤座迎接更多新挑戰，有機會在新領域做出亮眼成績。

▍天蠍座

2022年是天蠍座的「愛情之年」，在2022年5月以前會被滿滿的愛包圍，與戀人、子女、寵物等給你愛的對象關係更深厚。過去如果曾經放棄什麼特別的興趣，2022年有機會重拾當年的興趣，2022年6月到2023年5月，天蠍座會進入「任務角色」時期，會被賦予新的任務，角色分工改變，可能會經歷人事調動、升官、離職等狀況。

▍射手座

2022年是射手座的「安樂窩之年」，在家庭方面會有變動，可能經歷搬家、重組家庭，若已經有家庭的人，有機會和家人關係更美滿。2022年5月中旬後，射手座行動力變強，下半年有機會和某人展開競爭，拿出熱情和毅力和對方對抗到底。2022年下半年到2023年射手座的付出終於受到肯定，得到很大的成就感。

▍摩羯座

2022年是摩羯座的「收穫之年」，是能力方面的收穫，有機會變成一個實力強大的人，若曾在2021年5月至7月計畫要進修，很可能在2021年末到2022年5月、或2022年10月至12月開始學習，在2022年有機會學習到許多新的事物，拿到不同領域的證書，2022年5月到2023年5月會有製造安樂窩的時機，可能發生搬家、組織家庭、增加家庭成員等狀況。

▍水瓶座

水瓶座在2022上半年財運上升，有望找到新的賺錢門路，投資成功的機率也很高，2022年5月到2023年5月，是學習、溝通的好時機，將有事半功倍的效果，若能好好利用社群媒體，將能獲得很大的進步。2022年水瓶座會經常表達出自己的真實感情，拋開距離感，與身邊的人關係更緊密。

▍雙魚座

2022年雙魚座將迎來人生轉捩點，是脫胎換骨的好時機，可以重新認識自己，木星能量帶來幸運，這段時間會非常勤奮的耕耘自己的人生，有些人甚至會發生重大改變，2022年5月到2023年5月雙魚座財運將明顯提升，破財機率降低，不過在此之前工作上可能會面臨環境改變，要有心理準備。